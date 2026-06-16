Un tournoi de balle-molle pour la cause à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 2:41 PM - 16 juin 2026
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L’édition 2026 du Tournoi de balle-molle mixte Ghislain Ross se jouera pour Cancer Sept-Rivières au début juillet. Photo courtoisie

Pour un troisième été de suite, un tournoi de balle-molle bénéfice est organisé par ceux qui chapeautent la Ligue de balle intermédiaire de Sept-Îles.

Après le baseball mineur en 2024 et la Fondation Husky l’an dernier, ce sera au tour de Cancer Sept-Rivières de profiter des retombées du Tournoi de balle-molle mixte Ghislain Ross.

L’édition 2026 de ce rendez-vous se jouera les 3 et 4 juillet sur le terrain Steve Duchesne (parc Iberville) de Sept-Îles. L’événement pourrait s’étirer jusqu’au 5 juillet, selon le nombre d’inscriptions.

Les équipes ont jusqu’au 28 juin pour s’inscrire, au coût de 600 $ en classe Compétition ou de 500 $ en classe Participation (balle-donnée). 

Les formations devront avoir en tout temps (offensive et défensive) au moins deux femmes en classe Compétition et trois en classe Participation. 

Les informations relatives aux règlements et à la façon de s’inscrire sont disponibles via Facebook (Tournoi de balle-molle mixte de Sept-Îles « Ghislain Ross »). 

Touché !

C’est l’organisme Cancer Sept-Rivières qui a approché les organisateurs du tournoi, qui ont accepté d’emblée l’association. 

« On trouvait que ça faisait beaucoup de sens vu que ça touche Sept-Îles et Port-Cartier. Tout le monde est touché de près ou de loin par le cancer », de dire Tommy Auger.

L’organisme Cancer Sept-Rivières voit à soutenir financièrement les personnes atteintes d’un cancer dans la région, et ainsi à alléger le fardeau financier de ces personnes et de leur entourage pour qu’elles se concentrent sur la guérison.  

Sylvain Turcotte

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