Pakua Shipi : des jeunes ont allumé volontairement l’incendie au bureau de la Protection de la jeunesse
Incendie au bureau de la Protection de la jeunesse de Pakua Shipi. Photo Corps de police de Pakua Shipi
Des jeunes de moins de 12 ans ont déclenché volontairement l’incendie ayant complètement détruit le bâtiment du bureau de la Protection de la jeunesse de Pakua Shipi, lundi soir.
« L’enquête a permis d’établir que l’incendie a été déclenché volontairement par des jeunes âgés de moins de 12 ans. Aucun autre commentaire ne sera émis concernant cette enquête », a informé le Corps de police de Pakua Shipi, au lendemain des événements.
Le feu s’est déclaré lundi, vers 20 h 30. Il a été maîtrisé peu avant minuit. Des bénévoles sont intervenus pour prêter main-forte aux pompiers, « malgré l’équipement limité dont ils disposaient », a-t-on fait savoir.
« Cet incendie a entraîné la destruction complète du bâtiment et a perturbé des services essentiels destinés aux enfants et aux familles de notre communauté », ont déclaré les autorités. « Il rappelle l’importance de sensibiliser les jeunes aux dangers liés au feu et aux conséquences que peuvent entraîner certains comportements. »
Suite aux événements, le Corps de police compte augmenter ses effectifs dédiés aux activités de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes de la communauté.
« L’objectif est de renforcer la présence policière auprès des jeunes afin de promouvoir des comportements sécuritaires et de prévenir de tels événements à l’avenir. »
Incendie au bureau de la Protection de la jeunesse de Pakua Shipi
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