Orthophonie : la Côte-Nord entendue à l’Assemblée nationale 

Après plus d’un an de mobilisation pour l’accès à l’orthophonie sur la Côte-Nord, la Baie-Comoise Érika Glazer-Gauthier a rencontré le ministre Lionel Carmant et affirme que des avancées pourraient être annoncées prochainement.

Durant plus de 412 jours, Érika Glazer-Gauthier a multiplié les démarches pour faire entendre les préoccupations des familles nord-côtières confrontées aux longs délais d’accès à l’orthophonie.

Le 11 juin, cette mobilisation l’a menée jusqu’à l’Assemblée nationale pour une rencontre avec le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance, Lionel Carmant.

La mère de famille affirme avoir pu exposer directement au ministre les conséquences des longs délais d’attente pour obtenir des services d’orthophonie sur la Côte-Nord.

De plus, selon Mme Glazer-Gauthier, celle-ci a été en mesure d’expliquer, lors de la rencontre, les répercussions sur le développement des enfants, en particulier son propre fils. Elle mentionne qu’elle a proposé des « solutions concrètes » lors de cet échange.

« Derrière chaque jour d’attente se trouvent un enfant qui grandit, une famille qui s’inquiète et des occasions de développement qui ne reviennent pas », écrit-elle dans un communiqué transmis aux médias.

La citoyenne de Chute-aux-Outardes a également remis au ministre un mémoire de 21 pages accompagné de deux annexes. Le document contient plusieurs propositions visant à améliorer l’accès aux services d’orthophonie en région, notamment par une collaboration accrue entre les réseaux de la santé et de l’éducation.

Sans dévoiler le contenu des échanges, Mme Glazer-Gauthier soutient que des changements pourraient être annoncés prochainement. « Lorsqu’on se bat pendant plus de 400 jours pour une cause, savoir que des changements concrets se dessinent est déjà une grande victoire », affirme-t-elle.

Après plus d’un an de mobilisation, Érika Glazer-Gauthier a présenté ses propositions au ministre Lionel Carmant concernant l’accès à l’orthophonie en région. Photo Tarek Mahi

Un dossier porté jusqu’à Québec

Le dossier a pris une ampleur publique au printemps 2025 lorsque Mme Glazer-Gauthier a dénoncé les délais d’attente auxquels faisait face son fils pour obtenir des services d’orthophonie dans le réseau public.

À l’époque, elle soutenait que l’enfant attendait depuis près de 900 jours. Son témoignage avait rapidement trouvé écho auprès d’autres familles de la région vivant des situations similaires.

Quelques semaines plus tard, elle lançait une pétition réclamant davantage de ressources en orthophonie dans les régions. La démarche avait recueilli près de 1 000 signatures avant d’être déposée à l’Assemblée nationale à l’automne 2025.

Depuis, Mme Glazer-Gauthier a multiplié les représentations auprès d’élus et de ministres afin de faire reconnaître les défis particuliers auxquels sont confrontées les familles nord-côtières.

Si elle estime avoir atteint l’objectif qu’elle s’était fixé en portant la voix des familles de la région jusqu’à Québec, elle assure que sa démarche demeure avant tout centrée sur l’amélioration des services offerts aux enfants.

« Mon combat n’a jamais été partisan, il concerne nos enfants, nos familles et l’accès aux services en région », a-t-elle précisé.