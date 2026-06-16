Objectif 2028 pour la plage Rochelois

Après des années de tergiversations, on sait enfin quelle est la méthode choisie pour sécuriser le secteur de la plage Rochelois, particulièrement sensible aux aléas environnementaux. Les Port-Cartois auront l’occasion de s’exprimer et de poser leurs questions à ce sujet d’abord le 16 juin, lors d’une séance d’information, puis lors de l’examen public du BAPE prévu cet automne.

La méthode choisie pour sécuriser le secteur de la plage Rochelois inclura une recharge majeure de plage avec matériaux granulaires grossiers, la construction d’un épi de stabilisation à l’extrémité est et le déplacement de l’émissaire pluvial.

La protection des infrastructures municipales et des résidences est la priorité absolue du conseil de Ville et de la mairesse Beaupré, qui est consciente que la solution ne fera pas l’affaire de tous.

Données financières clés. Site web de la Ville de Port-Cartier

« C’est un gros dossier qui vient chercher nos émotions. C’est sûr que pour les utilisateurs de la plage qui ne sont pas résidents du secteur, conserver la plage telle quelle, ce serait le bonheur. Par contre, on a le souci de protéger les citoyens, les résidences, les infrastructures municipales… Il faut prendre des décisions, parce que l’inaction n’est pas une option possible », commente la mairesse.

Les changements climatiques provoquent des épisodes de tempête de plus en plus fréquents, avec les conséquences néfastes que les résidents du secteur ne connaissent que trop bien, rappelle-t-elle.

Selon le tableau synthèse des différentes alternatives étudiées, la solution choisie apportera une protection accrue et la rétention des sédiments. La durabilité estimée est de bonne à élevée. L’accès à la plage est maintenu et les impacts environnementaux sont considérés comme modérés. Parmi les « effets secondaires potentiels », la présence d’un épi rocheux à l’extrémité est de la plage est nommée.

« L’analyse de solutions tient compte notamment de l’intensité des aléas en cause, des biens à protéger, de la topographie, des changements climatiques, ainsi que de la faisabilité technique et financière, et ce, afin d’identifier la meilleure solution à mettre en œuvre dans le contexte », indique l’équipe des relations médias du ministère de la Sécurité intérieure.

C’est « dans un souci de transparence » que se tiendra la séance d’information du 16 juin.

La mairesse Danielle Beaupré espère parvenir à fédérer les opposants.

« On a présenté le dossier en février et il y a eu des personnes qui nous ont posé des questions, mais ça s’est toujours fait dans le respect. Le 16, on va vulgariser le projet et accueillir les échanges, répondre aux questions, être disponible. Le but est de rassurer la population, que les gens puissent poser leurs questions aux spécialistes qui ont travaillé sur le dossier. »

Le « profil d’équilibre » de la plage, 24 à 36 mois suivant les travaux. Photo tirée du site web de la Ville de Port-Cartier.

Il ne faut pas perdre de vue ceux que l’érosion affecte de plein fouet.

« Dans le secteur, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se sont construit une belle retraite. Ce serait dommage qu’une tempête vienne tout gâcher comme on l’a vu ailleurs », commente Mme Beaupré.

Cette « solution à 13 millions $ » sera financée en grande partie par Québec. La Ville devra pour sa part dénicher 2, 2 M$, vraisem- blablement via un règlement d’emprunt.

C’est la Ville de Port-Cartier qui sera maître d’œuvre des travaux de recharge de plage, alors que le ministère de la Sécurité intérieure (MSI) apportera un « soutien technique et financier ».

Échéancier : 2028… ou un peu plus tard

La Ville de Port-Cartier dispose de deux ans pour mener à bien les travaux qui devraient être menés à terme en 2028, selon cet échéancier qui pourrait s’avérer difficile à respecter, indique la mairesse.

« Ce n’est pas très long comme délai et c’est possible que ça retarde un peu, mais si on veut être actif, il y a une urgence », avance-t-elle.

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement sera à Port-Cartier cet automne. La durée réglementaire d’un examen public du BAPE est de 4 mois, « ce qui inclut la première partie réservée au questionnement, la deuxième partie vouée à l’expression des points de vue des citoyens et citoyennes, ainsi que la rédaction et le dépôt du rapport au ou à la ministre ».

Quoi qu’il en soit, la mairesse estime possible de mobiliser la population autour de cette décision.

« Il n’y a pas de bord à prendre ! La sécurité des citoyens et de nos infrastructures, c’est l’essentiel de nos décisions. Ce qu’on veut comme conseil, c’est prendre la meilleure décision possible dans les circonstances actuelles pour que, dans 10 ans, on puisse se dire “on a pris une bonne décision” », conclut Mme Beaupré.

La séance d’information aura lieu le mardi 16 juin à 19 h à 21 h à l’Agora du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. Elle réunira des représentants de la Ville de Port-Cartier, du ministère de la Sécurité publique, de la Fédération québécoise des municipalités ainsi que des experts impliqués dans le projet.