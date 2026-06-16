Nouveaux horizons : Ottawa recule sur les critères

Par Johannie Gaudreault 5:06 PM - 16 juin 2026
Temps de lecture :

Marilène Gill se réjouit du recul d'Ottawa quant aux critères du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Photo Bernard Thibodeau

Moins d’une semaine après les dénonciations du Bloc québécois concernant les exigences administratives du programme Nouveaux horizons pour les aînés, Ottawa a finalement revu certains de ses critères. Les sections locales de la FADOQ et du Cercle des fermières pourront désormais utiliser le numéro d’entreprise de leur organisme mère pour présenter leurs projets.

La députée de Côte-Nord–Kawawachikamach–Nitassinan, Marilène Gill, s’est réjouie de ce changement qu’elle qualifie de gain important pour les organismes communautaires et les aînés des régions.

Selon elle, les nouvelles règles imposées par le gouvernement fédéral risquaient de compromettre l’accès au programme pour plusieurs groupes reposant essentiellement sur le bénévolat.

« Je me réjouis que notre travail ait porté fruit et que cette situation ait été réglée aussi rapidement. C’est un véritable soulagement pour les aînés et les bénévoles qui sont engagés au sein de ces organisations qui animent leur communauté et aident les personnes retraitées à briser leur isolement », déclare la députée par voie de communiqué, le 16 juin.

« Les nouvelles exigences de Nouveaux horizons créaient énormément d’incertitude et d’anxiété au sein des sections régionales du Cercle des fermières dont la structure repose essentiellement sur l’engagement bénévole », rappelle-t-elle.

Jusqu’à récemment, Ottawa exigeait que certains organismes locaux obtiennent leur propre numéro d’entreprise afin d’être admissibles au programme. Or, cette démarche pouvait prendre jusqu’à 10 mois, alors que la période de dépôt des projets n’était que d’un mois.

La semaine dernière, Marilène Gill avait dénoncé une situation qu’elle jugeait déconnectée de la réalité des organismes communautaires. Elle avait alors demandé au gouvernement fédéral de reporter la réforme et d’assouplir les critères afin d’éviter que des groupes soient pénalisés pour des raisons administratives.

Avec les ajustements annoncés, les sections locales du Cercle des fermières et de la FADOQ n’auront plus à obtenir leur propre numéro d’entreprise. Elles pourront plutôt utiliser celui de leur organisation mère pour déposer leurs demandes de financement.

Pour la députée bloquiste, cette modification permettra de préserver l’accès à un programme qui soutient des initiatives contribuant à la qualité de vie des aînés et à la vitalité des communautés.

« Les sections locales du Cercle des fermières et des FADOQ jouent un rôle essentiel dans la vitalité des communautés régionales. Actifs dans toutes les régions du Québec, ils contribuent notamment à briser l’isolement des aînés et à renforcer le tissu social de leur communauté », conclut Marilène Gill.

À lire aussi : 

Programme Nouveaux horizons : des projets d’aînés menacés par la bureaucratie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Santé

Orthophonie : la Côte-Nord entendue à l’Assemblée nationale 

Actualité Premières Nations

350 000 $ pour soutenir le leadership chez les jeunes autochtones

Actualité Sport

Un tournoi de balle-molle pour la cause à Sept-Îles

Emplois vedettes

Représentant(e) aux ventes

Nikan
Sept-Îles
Consulter l'offre

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Santé

Orthophonie : la Côte-Nord entendue à l’Assemblée nationale 

Consulter la nouvelle
Actualité Premières Nations

350 000 $ pour soutenir le leadership chez les jeunes autochtones

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 juin 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord