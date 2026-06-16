Le fondateur des premières maisons funéraires de Sept-Îles est décédé

L’homme derrière la fondation du Complexe Thanatologique Mallet & fils de Sept-Îles, Edgar Mallet, est décédé le 13 juin, à 84 ans.

M. Mallet a œuvré plus de 60 ans dans le milieu des complexes funéraires, avec celui qu’il a mis sur pied à Sept-Îles et qui, autrefois, portait son nom.

C’est en 1963 qu’il a fondé cette entreprise.

« À cette époque, les expositions des défunts avaient lieu dans les résidences mêmes. En ce temps, les familles veillaient leurs disparus jour et nuit durant plusieurs jours », rapporte le site Internet de la Maison Mallet.

Edgar Mallet a aussi été le propriétaire de la Maison L.J.G. Mallet, de Havre-Saint-Pierre.

Il a également été impliqué dans la communauté, notamment auprès du Club Rotary, dont il a été le président en 2001-2002, en plus d’en être un des membres fondateurs.

« Il a été actif jusqu’à la maladie l’en empêche. Il était membre honoraire pour l’ensemble de son œuvre », a fait savoir le président actuel, Andy Bijould.