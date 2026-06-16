55 nouvelles places en CPE pour Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam

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Par Nadia Dorval 10:19 AM - 16 juin 2026
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Le Centre de la petite enfance Ritourn'ailes de Sept-Îles pourra offrir 21 nouvelles places subventionnées grâce à l'agrandissement de ses installations. Photo Nadia Dorval

Ce sont 55 nouvelles places subventionnées pour les familles de Sept-Îles et de Uashat mak Manie-utenam qui seront créées, a annoncé Québec, mardi. 

La ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain ont confirmé l’attribution des places.

Au 31 mars 2026, pour le territoire de la MRC de Sept Rivières, 195 enfants étaient en attente d’une place. Ces 55 nouvelles places subventionnées à 9,65 $ par jour découlent d’appels de projets, qui consistaient en la réaffectation de places.

Les deux centres de la petite enfance qui verront leur nombre de places augmenter sont le CPE Ritourn’ailes de Sept-Îles (21 places) et le CPE Auassis (34 places).

Parmi les 55 nouvelles places, 15 seront réservées aux poupons, grâce à l’agrandissement des deux installations.

« Cette annonce que nous faisons aujourd’hui me touche particulièrement. Derrière ces 55 nouvelles places subventionnées, il y a des familles que j’ai rencontrées, des parents qui m’ont fait part de leurs préoccupations et des milieux qui se sont mobilisés pour saisir les occasions », a indiqué Mme Champagne Jourdain, qui a été ministre de la Famille. « Après avoir suivi ça de près et avoir travaillé à faire avancer ce dossier, je suis fière de voir que les projets en question pourront se concrétiser. C’est une excellente nouvelle pour les familles de chez nous ! »

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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