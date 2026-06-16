350 000 $ pour soutenir le leadership chez les jeunes autochtones

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Par Roseline Pelletier 3:22 PM - 16 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Les projets devront être réalisés et tout le budget utilisé au plus tard le 30 avril 2027. Photo M361, Moteur de stratégies sociales et Jeunes leaders Autochtones en développement durable 

Une somme de 350 000 $ sera distribuée afin de soutenir huit initiatives portées par et pour les jeunes autochtones, dans les 11 nations autochtones du Québec.

Plus de 1 000 jeunes autochtones sur l’ensemble du territoire sont touchés par ces huit projets, qui mettent de l’avant les savoirs culturels, la transmission intergénérationnelle, la protection des territoires, la résilience et l’action collective.

Cette idée est pensée pour les jeunes autochtones âgés de 15 à 35 ans ainsi que pour les organismes ralliant la jeunesse autochtone du Québec.

Pour le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, le gouvernement du Québec souhaite, avec ce soutien financier, valoriser pleinement la participation dynamique de la jeunesse autochtone dans le développement durable.

« Nous souhaitons que les huit initiatives soutenues puissent non seulement prendre pleinement leur envol, mais aussi inspirer d’autres jeunes à s’engager, à faire rayonner leurs savoirs et à façonner des communautés toujours plus fortes et durables », précise le directeur général de M361, Frédéric Therrien.

Cette action est posée dans le cadre de l’appel de projets WSKI S8GM8 — Jeunes leaders autochtones en développement durable, une démarche menée par M361, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) du gouvernement du Québec.

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) et le Réseau Jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador (RJPNQL) sont aussi partenaires du projet.

M361 est un organisme à but non lucratif qui mise sur la création de stratégies de changement de comportements, qui se veut un moteur de stratégies sociales.

Parmi les projets financés, on trouve l’initiative Leadership intergénérationnel pour la résilience climatique, proposée par le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. L’équipe de l’événement annuel Kwe ! À la rencontre des peuples autochtones porte également l’idée Ateliers de jeunes leaders autochtones : savoirs, territoires et dialogues pour demain.

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