Une panne de courant touche plusieurs secteurs de Sept-Îles

Une panne de courant affecte près de 3000 clients d’Hydro-Québec, lundi matin, à Sept-Îles.

La panne est survenue entre 6 h 15 et 6 h 45 selon les secteurs.

Les équipes d’Hydro-Québec sont à l’œuvre pour évaluer les travaux requis pour le rétablissement du courant.

La cause de la panne serait un bris d’équipement.

Environnement Canada a émis ce matin un avertissement de pluie. De 50 à 80 millimètres de pluie sont attendu jusqu’à la nuit de mardi à mercredi.