Une panne de courant touche plusieurs secteurs de Sept-Îles

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Par Nadia Dorval 9:08 AM - 15 juin 2026
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Une panne de courant affecte près de 3000 clients d'Hydro-Québec, lundi matin, à Sept-Îles. Photo Hydro-Québec

Une panne de courant affecte près de 3000 clients d’Hydro-Québec, lundi matin, à Sept-Îles.

La panne est survenue entre 6 h 15 et 6 h 45 selon les secteurs.

Les équipes d’Hydro-Québec sont à l’œuvre pour évaluer les travaux requis pour le rétablissement du courant.

La cause de la panne serait un bris d’équipement.

Environnement Canada a émis ce matin un avertissement de pluie. De 50 à 80 millimètres de pluie sont attendu jusqu’à la nuit de mardi à mercredi.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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