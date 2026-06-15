Suspension des cours pour quelques écoles du CSS du Fer
Le Centre de services scolaire du Fer (CSS du Fer) a annoncé qu'en raison de la panne de courant qui affecte quelques secteurs de Sept-Îles les cours sont suspendus, incluant le service de garde. Photo courtoisie
Le Centre de services scolaire du Fer (CSS du Fer) a annoncé qu’en raison de la panne de courant qui affecte quelques secteurs de Sept-Îles les cours sont suspendus, incluant le service de garde.
Les écoles concernées sont Camille-Marcoux, Jacques-Cartier, Marie-Immaculée, Jean-du-Nord/Manikoutai et le Centre de formation professionnelle de Sept-Îles.
Le CSS du Fer va réévaluer la situation ce midi et informera via son site web et ses réseaux sociaux si la situation permettra la tenue des cours.
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