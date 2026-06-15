Suspension des cours pour quelques écoles du CSS du Fer

Le Centre de services scolaire du Fer (CSS du Fer) a annoncé qu’en raison de la panne de courant qui affecte quelques secteurs de Sept-Îles les cours sont suspendus, incluant le service de garde.

Les écoles concernées sont Camille-Marcoux, Jacques-Cartier, Marie-Immaculée, Jean-du-Nord/Manikoutai et le Centre de formation professionnelle de Sept-Îles.

Le CSS du Fer va réévaluer la situation ce midi et informera via son site web et ses réseaux sociaux si la situation permettra la tenue des cours.