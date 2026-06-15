Panne de courant : toutes les écoles seront ouvertes cet après-midi

Le Centre de services scolaire du Fer (CSS) a annoncé que tous les établissements d’enseignement du secteur de Sept-Îles seront ouverts en après-midi.

Suite à de nombreuses pannes de courant dans différents secteurs de Sept-Îles, lundi matin, plusieurs écoles du CSS du Fer avaient suspendu leurs cours de même que les services de garde.

Les cours reprendront selon l’horaire habituel. Le service de garde sera ouvert uniquement après la fin des cours. Le service de transport sera offert selon l’horaire normal du midi.

Au moment d’écrire ces lignes, la plupart des secteurs de la ville avaient retrouvé l’électricité. Environ 300 clients sont encore en attente d’être rebranchés.