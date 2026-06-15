Le Septilien Martineau Bouchard honoré à l’Assemblée nationale

Bien connu pour son implication dans la communauté septilienne, Martineau Bouchard a vu son engagement social être reconnu la semaine dernière à l’Assemblée nationale.

Il a reçu la médaille de la députée, un symbole de reconnaissance remis par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, ainsi que par la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau.

Également, Mme Champagne Jourdain a fait une déclaration à l’Assemblée nationale afin de souligner l’implication et l’engagement social de Martineau Bouchard. Elle l’a décrite comme un modèle de générosité et de dévouement.

Depuis plus de 40 ans, Martineau Bouchard a multiplié les implications que ce soit avec le Club Richelieu, l’Académie de judo de Sept-Îles, l’Élyme des sables, la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles ou la fondation qui porte son nom.

« Martineau Bouchard est un leader inspirant et un ambassadeur de Sept-Îles. Son héritage se mesure autant par les fonds qu’il a contribué à amasser que par les liens humains qu’il a tissés au fil des décennies », a déclaré Kateri Champagne Jourdain.