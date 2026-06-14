Un pèlerinage pour rapprocher les générations nord-côtières

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 14 juin 2026
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Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Photo Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez, CC Wikimedia

Le diocèse de Baie-Comeau invite les jeunes de 11 à 14 ans et l’un de leurs grands-parents à participer à la troisième édition de son pèlerinage diocésain, qui se déroulera du 7 au 10 juillet dans le Vieux-Québec et ses environs.

Cette activité intergénérationnelle propose aux participants de découvrir l’histoire des fondateurs et fondatrices de l’Église québécoise tout en vivant une expérience de fraternité et de ressourcement.

Le programme, adapté aux adolescents et renouvelé chaque année, comprend notamment des visites au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, à la chapelle des Ursulines, au Centre Catherine-de-Saint-Augustin ainsi qu’à plusieurs autres lieux patrimoniaux et spirituels de la région de Québec.

L’évêque du diocèse de Baie-Comeau, Mgr Pierre Charland, accompagnera le groupe lors d’une promenade en plein air inspirée de l’approche de François d’Assise. Des ateliers créatifs et des moments de réflexion sont également prévus à la Maison du Renouveau, où les participants seront hébergés.

Pour l’abbé Jimmy Delalin, du service Mission-Jeunesse, l’expérience se distingue d’un simple séjour touristique. « Un pèlerinage est bien différent d’un voyage touristique. Un voyage touristique, c’est découvrir, admirer, se divertir. Un pèlerinage, c’est vivre une aventure intérieure, rencontrer Dieu et grandir avec les autres! »

L’événement laisse également des souvenirs durables aux participants. Un grand-père ayant pris part au pèlerinage l’an dernier témoigne.

« Cet événement restera pour moi une expérience marquante, parce que je l’ai vécue avec ma petite-fille. Il a été un moment de transmission non seulement de la foi, mais aussi des valeurs essentielles comme l’entraide, le respect et l’amour. Je rends grâce pour ces instants partagés, pour les souvenirs créés et pour le lien renforcé avec ma petite-fille. »

Afin de faciliter la participation des familles de l’ensemble de la Côte-Nord, un autobus partira de Sept-Îles le 7 juillet et effectuera des arrêts dans la Manicouagan et en Haute-Côte-Nord.

Le dépliant et le formulaire d’inscription sont disponibles dans les paroisses du diocèse ainsi que sur le site Internet du diocèse de Baie-Comeau. Les personnes intéressées ont jusqu’au 22 juin pour s’inscrire.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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