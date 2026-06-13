Xavier Lacouture honoré pour son empreinte sur la relève musicale

Le Festival de la chanson de Tadoussac a rendu un hommage empreint d’émotion à Xavier Lacouture lors de son lancement officiel, le 11 juin. Depuis plus de deux décennies, l’auteur-compositeur-interprète et formateur français accompagne des centaines d’artistes émergents dans le cadre des Chemins d’écriture, un passage marquant pour plusieurs figures aujourd’hui bien établies de la chanson québécoise. Il laissera sa place à quelqu’un d’autre après cette édition.

Le Festival de la chanson de Tadoussac a rendu un hommage empreint d’émotion à Xavier Lacouture lors de son lancement officiel, le 11 juin. Depuis plus de deux décennies, l’auteur-compositeur-interprète et formateur français accompagne des centaines d’artistes émergents dans le cadre des Chemins d’écriture, un passage marquant pour plusieurs figures aujourd’hui bien établies de la chanson québécoise. Il laissera sa place à quelqu’un d’autre après cette édition.

Devant les festivaliers, les artistes et les artisans du milieu culturel réunis pour le lancement de la 42e édition du Festival de la chanson de Tadoussac, Xavier Lacouture a reçu un vibrant témoignage de reconnaissance pour son apport exceptionnel à la relève musicale.

L’hommage a été présenté par Charles Breton, l’un des fondateurs des Chemins d’écriture, un projet né au début des années 2000 alors que le festival connaissait une popularité grandissante.

«On s’est rendu compte qu’on était en train de perdre le contact avec la relève, avec les artistes moins connus “, a raconté Charles Breton. Face à l’afflux d’artistes établis souhaitant se produire à Tadoussac, l’équipe cherchait une façon de continuer à soutenir les créateurs au début de leur parcours.

L’idée des Chemins d’écriture a alors pris forme. Des ateliers ont été mis sur pied afin d’offrir un espace de création et de perfectionnement aux jeunes auteurs-compositeurs. Restait à trouver la personne capable de guider cette relève.

«Un certain Jo Mazur, qui avait un festival en France, m’a dit : “Prends le meilleur, c’est Xavier Lacouture.” »

Un mentor pour toute une génération

Au fil des ans, les Chemins d’écriture sont devenus un véritable incubateur de talents. Plusieurs artistes aujourd’hui reconnus y ont participé, dont Émile Bilodeau et Lou-Adriane Cassidy.

Pour souligner l’influence de Xavier Lacouture, des messages de reconnaissance rédigés par d’anciens participants ont été lus devant le public. Parmi eux figurait celui d’Alexandre Belliard, qui a tenu à souligner l’impact durable de cette rencontre sur sa carrière. «Les outils, les conseils et ces chemins de l’écriture que tu m’as révélés alors, je les emprunte tous les jours depuis. Le plus beau, c’est que je les partage à mon tour. J’imagine que tous ceux qui les ont empruntés à tes côtés font de même. Merci du fond du cœur pour cet inestimable cadeau. “

«Quand j’arrive en haut de la côte, c’est la maison “

Visiblement ému par les témoignages, Xavier Lacouture a pris la parole sous les applaudissements de la foule. «Je n’ai jamais cru, en arrivant ici en 2003, que je reviendrais aussi souvent», a-t-il confié.

Le formateur a expliqué avoir développé au fil des années un attachement profond pour Tadoussac et le festival.

«À un point tel que, quand j’arrive en haut de la côte, des fois je fais : ça y est, c’est la maison. » Touché par les mots entendus, il a souligné l’importance qu’ont eue les Chemins d’écriture dans son propre parcours.

«J’ai vécu vraiment de belles années ici. Je crois que le métier de chanteur, je le savais en arrivant, mais le métier de transmetteur, je l’ai appris ici. Je vous dois vraiment ça. Merci beaucoup. “

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