Des modifications à l’horaire de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout dimanche

Par Johannie Gaudreault 5:51 PM - 13 juin 2026
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La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout annonce des changements à son horaire de navigation pour le dimanche 14 juin en raison de conditions de navigation défavorables.

Selon l’avis transmis aux usagers, la traversée de 8 h, qui devait initialement relier Matane à Godbout, sera plutôt dirigée vers Baie-Comeau.

Le navire effectuera ensuite un trajet de retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h.

La direction précise que les réservations déjà effectuées pour un départ de Godbout seront honorées à partir de Baie-Comeau.

Cette modification de service est attribuée aux conditions de navigation observées dans le secteur. Les voyageurs sont invités à tenir compte de ces ajustements dans la planification de leurs déplacements.

La direction de la traverse souligne être désolée des inconvénients que cette situation pourrait occasionner aux usagers.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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