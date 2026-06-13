Des modifications à l’horaire de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout dimanche

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout annonce des changements à son horaire de navigation pour le dimanche 14 juin en raison de conditions de navigation défavorables.

Selon l’avis transmis aux usagers, la traversée de 8 h, qui devait initialement relier Matane à Godbout, sera plutôt dirigée vers Baie-Comeau.

Le navire effectuera ensuite un trajet de retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h.

La direction précise que les réservations déjà effectuées pour un départ de Godbout seront honorées à partir de Baie-Comeau.

Cette modification de service est attribuée aux conditions de navigation observées dans le secteur. Les voyageurs sont invités à tenir compte de ces ajustements dans la planification de leurs déplacements.

La direction de la traverse souligne être désolée des inconvénients que cette situation pourrait occasionner aux usagers.