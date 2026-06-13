Acheter sur la Côte-Nord, malgré les obstacles

Sur la Côte-Nord, l’accès à la propriété peut parfois devenir la seule solution pour se loger. Amélie Pineault, résidente de Tadoussac, l’a vécu. Son cas illustre les démarches complexes et les incertitudes auxquelles peuvent être confrontés certains ménages pour obtenir un prêt hypothécaire et concrétiser leur projet d’achat.

Trouver un logement à Tadoussac peut rapidement devenir un défi. Dans ce village touristique de la Côte-Nord, où les maisons mises en vente sont peu nombreuses et où l’offre locative est limitée, certains ménages n’ont d’autre choix que de se tourner vers l’achat d’une propriété pour assurer leur stabilité résidentielle.

« Ici, trouver un logement n’est pas seulement difficile : c’est presque mission impossible », explique Amélie Pineault. Selon elle, la rareté des habitations disponibles complique rapidement la recherche d’un toit, surtout pour les ménages qui ont des animaux. « Lorsque tu as des animaux, des membres à part entière de ta famille, les possibilités se réduisent encore davantage. Se départir de nos bêtes à poils n’a jamais été une option. »

Dans ce contexte, l’achat d’une propriété est rapidement apparu comme la solution la plus réaliste pour elle et sa famille. Après plusieurs recherches, ils ont trouvé une maison correspondant à leurs besoins, à un prix qu’ils jugeaient abordable.

« Nous avons fini par trouver une maison parfaite : abordable, et même moins chère que notre loyer actuel. Une occasion rare, presque inespérée, dans un village aussi convoité », raconte la résidente.

Les démarches auprès des institutions financières ont toutefois ralenti le processus. Amélie Pineault explique que son dossier a d’abord été refusé en raison d’un léger dépassement dans les ratios financiers analysés par le prêteur.

« Tout a bloqué pour 0,1 % de trop. Une fraction minuscule. Une décimale. Mais suffisante pour mettre en péril tout un projet de vie », se désole-t-elle.

Afin de renforcer sa demande de financement, le couple a dû trouver un codemandeur et accepter plusieurs conditions supplémentaires liées à l’offre d’achat. Les démarches ont alors pris plusieurs semaines. « À un moment donné, ça n’avait plus de bon sens », confie-t-elle en évoquant les vérifications et exigences imposées avant l’approbation du prêt.

Après de longues démarches, le projet a finalement abouti et le prêt hypothécaire a été accordé. Malgré le dénouement positif, cette expérience a laissé une impression mitigée pour la résidente de Tadoussac. « Cette réussite, nous la célébrons. Mais elle laisse aussi un goût amer. Parce qu’elle a été obtenue au prix d’un combat qui n’aurait jamais dû être aussi difficile », dit-elle.

Pour Amélie Pineault, cette situation met en lumière les défis particuliers que peuvent rencontrer les ménages dans certaines localités où l’offre de logements est limitée. « À Tadoussac, devenir propriétaire n’est pas un luxe : c’est souvent la seule façon de se loger, la seule façon de rester dans son village », affirme-t-elle.

En partageant son expérience, la résidente souhaite surtout susciter une réflexion plus large sur l’accès au logement dans les petites communautés. « Notre histoire se termine bien, mais elle soulève une question essentielle : combien de personnes abandonnent avant d’y arriver ? », conclut Mme Pineault.