Un premier navire de croisière pour Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre en 2026

Les escales de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre lancent leur saison 2026 avec la visite du Volendam.

Le navire qui comprend 1357 passagers et 586 membres d’équipage est arrivé à Sept-Îles, vendredi matin.

La venue de ce navire marque le retour de la compagnie Holland America qui n’avait pas fait escale à Sept-Îles depuis 2015.

Le Volendam est long de 237 mètres et il ne peut pas s’accoster au quai de Pointe-Aux-Basques. Le navire est donc ancré dans la baie et les passagers utilisent un système de navettage pour se rendre à terre.

Ce sont 10 escales qui sont prévues à Sept-Îles en 2026. La fin des travaux au quai de Mgr-Blanche aura pour effet que les navires qui viendront en septembre et octobre pourront à nouveau accoster au quai des croisières.

Cette saison 2026 marque la deuxième année où le pavillon des croisières est en activité. Ce bâtiment permanent à de nombreux avantages pour accueillir les croisiéristes comparativement au chapiteau qui devait être monté par le passé. Il s’agit aussi d’un argument de vente auprès des compagnies de croisières pour les attirer à Sept-Îles.

« C’est sur qu’une tente au bout d’un quai, ce n’est pas attirant comparé au pavillon. Ce bâtiment nous permettra d’accueillir des navires plus tard dans la saison, c’est-à-dire à la fin du mois d’octobre et début novembre », explique Suzanne Cassista, cheffe d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu.

Un service de navette est utilisé pour transporter les passagers du Volendam à quai. Photo Vincent Rioux-berrouard

Havre-Saint-Pierre

Après son passage, à Sept-Îles, le Volendam se dirigera à Havre-Saint-Pierre où il y passera la journée de samedi. Il sera également le premier navire de croisière en 2026 pour cette localité de la Minganie.

Initialement, la saison des croisières devait s’ouvrir au mois d’avril avec la visite de deux navires. Malheureusement, les conditions météorologiques peu clémentes ont empêché l’arrivée des deux navires.

Afin de marquer ce début de saison, des activités festives seront organisées dans la zone portuaire.

« On essaie vraiment de faire des activités comme avoir une animation musicale pour les croisiéristes, mais aussi pour la communauté. On invite les gens à venir passer l’après-midi sur le quai », affirme Mathieu Lahaie, coordonnateur aux croisières internationales au Port de Havre-Saint-Pierre.

L’année 2026 sera encore occupée avec 19 escales de croisières internationales qui sont prévues à Havre-Saint-Pierre. Ce nombre permet à la destination de maintenir le record établi l’an dernier.

« Cette année encore, nous aurons le plaisir de faire découvrir la Minganie à près de 13 500 passagers et 8 000 membres d’équipage provenant des quatre coins du monde », dit M. Lahaie.

Cinq navires en seront à une première escale en 2026 à Havre-Saint-Pierre.

La saison des croisières se poursuivra jusqu’au 22 octobre, alors qu’elle se conclura avec l’escale du Vista, navire de la compagnie Oceania.