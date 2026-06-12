Un cirque et du country pour la 3e édition de La DÉrive à Port-Cartier

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Par Nadia Dorval 3:02 PM - 12 juin 2026
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La 3e édition de la fête estivale citoyenne La DÉrive de Port-Cartier aura lieu le 25 juillet sur l'île McCormick. Photo courtoisie

La Ville de Port-Cartier a dévoilé la programmation de la 3e édition de sa grande fête citoyenne estivale. Activités familiales, cirque et spectacles musicaux sont au menu.

La DÉrive de Port-Cartier rassemble chaque année près de 3000 personnes sur l’Île McCormick. La 3e édition de l’événement se tiendra le 25 juillet.

Les festivités débuteront dès 10 h 30, avec le spectacle du Cirque Kikasse, où humour et prouesses acrobatiques se côtoieront. À partir de 11 h, l’île McCormick s’animera avec des jeux gonflables, du maquillage, un jeu d’évasion grandeur nature et la création d’une œuvre géante collective. Une zone sportive permettra de s’initier au soccer et au volleyball. 

Le spectacle country de Mountain Daisies sera présenté sur la grande scène à partir de 19 h 30. L’Open country de 120 minutes réunira Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Krystel Mongeau et Yoan Garneau. La soirée se terminera avec la prestation intimiste de Guillaume Lafond, en direct de sa caravane sur la scène nomade L’Escale.

La DÉrive de Port-Cartier. Photo courtosie

Les visiteurs pourront se régaler tout au long de la journée, avec la zone gourmande de La DÉrive, alors que plusieurs entreprises et organismes seront sur place pour ravir les papilles de tous.

Les spectacles et les activités de La DÉrive sont présentés gratuitement.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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