Procès le 25 juin pour l’homme arrêté près de la piscine de Havre-Saint-Pierre

Il y aura procès dans deux des dossiers qui pèsent contre le délinquant sexuel Sylvain Daneault, l’homme de 59 ans arrêté le 3 mai dernier, pour s’être trouvé dans le stationnement de la piscine municipale de Havre-Saint-Pierre.

Cet interdit fait suite au passé judiciaire en délinquances sexuelles de Sylvain Daneault, pour des événements qui se sont produits durant près de 30 ans, au Centre-du-Québec.

Détenu présentement à Baie-Comeau, Sylvain Daneault retournera devant la justice le 25 juin.

Il subira son procès pour non-respect d’une ordonnance qui lui interdisait de se trouver dans un parc public ou une zone publique où peuvent se baigner des jeunes de 16 ans et moins et ni être dans un lieu où ils pourraient y être (garderie, terrain d’école, de jeu et centre communautaire).

L’autre dossier est celui lié à son inscription au registre des délinquants sexuels.

Me Gersion Jr Foisy, qui représente Sylvain Daneault, entend soulever des points de droit lors du procès, notamment à savoir si la présence dans un stationnement peut être visée par la loi, dans le contexte du bris de condition dont fait face son client.

Nouvelle accusation

Une nouvelle accusation pèse également contre Sylvain Daneault, toujours en lien avec son interdiction de se trouver dans un lieu où pourraient se trouver des jeunes.

Un récent mandat d’arrestation a été porté en ce sens.

Les événements se seraient produits entre le 18 juin et le 2 juillet 2025 à Havre-Saint-Pierre, alors qu’il se trouvait dans le stationnement aux abords du terrain de baseball.

Par ailleurs, Me Foisy aurait trouvé une nouvelle adresse pour son client, advenant une libération. C’est ce qu’il a indiqué lors de la comparution du 12 juin. Il n’a toutefois pas reçu la lettre de confirmation de la ressource en question.