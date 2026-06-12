L’échéancier maintenu pour cet été pour la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:00 AM - 12 juin 2026
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 Initialement, la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre devait être livrée pour l'automne 2022. Photo courtoisie

La lumière au bout du tunnel approche dans le dossier de la construction de la Maison des aînés à Havre-Saint-Pierre.

« Les travaux se déroulent conformément à l’échéancier prévu. L’objectif de livrer le bâtiment au courant de l’été 2026 est toujours maintenu », précise la Société québécoise des infrastructures (SQI) par courriel.

L’approche de la fin des travaux est bien accueillie par le milieu, qui espère que les résidents pourront intégrer ce nouveau milieu de vie vers l’automne 2026.

Voilà des années que le projet est attendu en Minganie et l’échéancier a été repoussé à maintes reprises. Initialement, la Maison des aînés aurait dû être livrée à l’automne 2022.

« C’est un soulagement », affirme Bill Noël, président de la Corporation des aînés de la Minganie. Cette organisation a des résidents au foyer de Havre-Saint-Pierre. Lorsque la Maison des aînés sera complétée, les résidents de la Corporation y seront transférés. Depuis 2022, M. Noël a souvent eu à annoncer de mauvaises nouvelles aux résidents, en raison des nombreux retards qu’il y a eu dans la construction.

Rappelons que des vices de construction, notamment des infiltrations d’eau, ont causé des ennuis. À l’été 2024, la SQI a procédé à un changement d’entrepreneur pour compléter et reprendre certains travaux. C’est LFG Construction qui a repris le chantier. M. Noël affirme avoir confiance envers l’entrepreneur et que les travaux avancent très bien, depuis ce temps.

La Corporation a commencé les préparatifs en vue du déménagement. M. Noël a récemment visité la Maison des aînés pour voir les lieux. « On est en train de dresser la liste de nos besoins, que ce soit en termes d’équipements, de meubles ou de décorations », dit-il.

Le futur édifice doit accueillir 48 résidents. Il y aura 19 places pour des aînés en perte d’autonomie, cinq places pour des adultes vivant une situation de handicap. À cela s’ajoutent 24 places exploitées par la Corporation des aînés de la Minganie, pour des aînés autonomes et semi-autonomes.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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