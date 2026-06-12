ITUM et Matimekush-Lac John s’opposent à Métaux Torngat

Le projet de mine de terres rares de Métaux Torngat fait face à un vent de front alors que deux communautés innues annoncent leur opposition.

Vendredi matin, le conseil de Uashat mak Mani-utenam et le conseil de la Matimekush-Lac John se sont rencontrés. Il a été décidé de s’opposer au projet de Métaux Torngat. L’annonce a été faite via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le projet de Métaux Torngat comprend la construction d’une mine à près de 200 km au nord de Schefferville et l’installation d’une usine de séparation de terres rares dans le secteur Pointe-Noire, à Sept-Îles.

Les deux communautés justifient leur décision étant donné leurs préoccupations par rapport aux « impacts du projet sur le territoire, l’environnement, la faune et particulièrement sur le troupeau de caribou de la rivière George, les activités traditionnelles, la qualité de vie de la population et des impacts négatifs de l’usine de transformation projetée à Pointe-Noire. »

Les deux conseils indiquent qu’ils mandateront leurs équipes afin de préparer une stratégie pour s’opposer au projet.

Au cours des derniers mois, les relations entre Matimekush-Lac John et Métaux Torngat étaient difficiles. En avril dernier, la PDG par intérim de Métaux Torngat, Maryse Bélanger, avait admis que le dialogue n’existait « pas vraiment » entre les deux parties.

Le projet de Torngat est encore à l’étape des études. S’il voit le jour, entre 700 et 800 personnes devraient être embauchées lorsque la mine et l’usine seront en activité. Actuellement, une trentaine de personnes sont à l’emploi de l’entreprise.