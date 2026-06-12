Festival de la chanson de Tadoussac : denrées locales et demandes spéciales !

Organiser un événement de l’envergure du festival de la chanson de Tadoussac n’est pas une mince affaire ! Dans le bas de la pyramide des besoins auxquels répondre ? Nourrir tout le beau monde qui met la main à la pâte !

80 bénévoles, 22 techniciens, 24 personnes «terrain», 10 personnes «bureau», environ 180 artistes: personne ne ménage ses efforts pour faire du plus petit des grands festivals un moment magique pour les festivaliers. Pour remplir les panses et gâter ceux qui grimperont sur scène, l’équipe du festival mise sur les talents et producteurs locaux.

« Tout ce qui estéquipe bureau, terrain, technique, les gens qui sont sur le terrain avant et pendant l’événement, on a la chance d’être nourri par Chez Mathilde. Jean-Sébastien (Sicard, chef de Chez Mathilde) vient nous livrer ça à nos bureaux avant le festival et au sous-sol de l’église pendant », explique Myriam Sénéchal.

Durant le festival, l’équipe et les artistes ont également accès au buffet de l’Hôtel Tadoussac qui a su s’adapter à certaines demandes cette année.

« On a maintenant des options complètes végétariennes, ce qui est très apprécié autant des artistes que de notre part », ajoute la directrice entre deux rushs.

Myriam Sénéchal, directrice du festival. Photo Emelie Bernier

Dévouée, Myriam a elle-même popoté « off hours » des centaines de collations, muffins, barres tendres et même une gigantesque lasagne « juste au cas »…

Demandes spéciales et snacks d’ici dans les loges

Les artistes, c’est la coutume, font souvent des demandes pour leurs loges, avant et après spectacle. Parfois, celles-ci sont plutôt… originales !

« Il y a des trucs spéciaux : du jus de pommes Tradition, telle ou telle sorte de jujubes, des bas noirs… Quelqu’un a demandé un casse-tête de 500 morceaux cette année. Je suis allée l’acheter à la friperie ! Quand on peut les accommoder, ça nous fait plaisir », lance Myriam en riant.

Les artistes du festival sont particulièrement gâtés, grâce à la collaboration de nombreux partenaires-producteurs.

Artistes et membres de l’équipe ont accès au buffet de l’Hôtel Tadoussac durant l’événement. Photo Emelie Bernier

« Tout ce qui est pour les loges, on a fait une approche aux fournisseurs locaux, des demandes de commandites… On doit en acheter aussi, mais les producteurs sont vraiment généreux », lance-t-elle, citant au passage, les Viandes bio ! de Charlevoix, la Fromagerie St-Fidèle, les Jardins Écho logiques de Saint-Aimé-des-Lacs, également dans Charlevoix, Boréalgue des Escoumins, Tout chocolat de Baie-Comeau…

On va également chercher un peu plus loin pour les produits qui ne sont pas disponibles à proximité, comme les crackers de Filles Fattoush, les jus de Loop, les mate de Mate Mana, des entreprises basées à Montréal, et les barres tendre de Henri, de Québec.

« On essaie de trouver des producteurs québécois le plus possible. On a essayé d’avoir des noix, mais on les a achetées chez Costco finalement… », illustre la dg.

La microbrasserie Saint-Pancrace est un partenaire de premier choix pour un autre élément essentiel à la fête: la bière. « Ils commanditent même une scène cette année, c’est nouveau ! », salue la dg.

Pour la première fois cette année, des kiosques à nourriture sont ouverts sur le site du Jardin Hydro-Québec. Après un appel d’offres du festival, Chez Mathilde et le Bar rayé ont choisi de relever le défi.

« On est content parce que la municipalité a assoupli les règles pour nous permettre de On va toujours privilégier les entreprises d’ici ! »

Les food trucks sont toujours interdits. « Moi, mon combat, c’était de pouvoir vendre de la bouffe sur le site du festival quand les restos sont fermés et aussi pendant la journée ! On est content que la municipalité ait assoupli les règles », conclut Myriam Sénéchal.