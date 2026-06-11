Tournoi de golf de l’Envol : Gabriel Striganuk et Shukapesh André à la présidence d’honneur

La SFP Pointe-Noire poursuit sa mission à l’endroit de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles à titre de partenaire majeur du tournoi de golf de l’organisme. Pour la sixième édition, Gabriel Striganuk et Shukaspeh André porteront le chapeau de président d’honneur.

L’édition 2026 du Tournoi de golf de l’Envol se déroulera le 20 août au Club Sainte-Marguerite.

L’organisation a décidé de miser sur M. Striganuk, PDG de la SFP Pointe-Noire, et sur M. André, DG de la Société de développement économique Uashat mak Mani-utenam (SDEUM), puisque ces deux jeunes personnalités se démarquent dans la région par leur générosité et leur capacité à rassembler divers acteurs autour d’enjeux communs.

« L’implication de Gabriel Striganuk et Shukapesh André, deux personnes de cœur profondément engagées dans leur communauté, est très significative pour moi et pour l’Envol. Grâce à leur leadership et au soutien de la SFP Pointe-Noire, le Tournoi continue de mobiliser la population année après année », soutient la directrice de l’Envol – Maison de la Famille, Diane Roux.

Les sommes amassées avec la tenue du Tournoi de golf ont un impact concret et essentiel pour l’organisme et les familles qu’il accompagne. L’an dernier, l’événement a permis une récolte record de 130 000 $.

Ce qu’ils ont dit

« Nous sommes tous liés d’une quelconque façon aux membres de nos communautés dans un contexte de rapprochement et de soutien pour le bien-être collectif. Le développement économique passe aussi par le développement de relations durables avec différents organismes du milieu comme L’Envol – Maison de la famille, dont la mission me touche plus spécialement. » – Shukapesh André

« La mission de L’Envol – Maison de la Famille m’interpelle particulièrement et elle s’inscrit pleinement dans les engagements de la SFP Pointe-Noire depuis plusieurs années. Je suis honoré de m’impliquer à titre de co-président du Tournoi, qui a un impact concret et direct dans la vie de centaines de familles. Nous sommes également très fiers d’agir comme partenaire officiel en 2026 et de contribuer à la vitalité de notre communauté. » – Gabriel Striganuk