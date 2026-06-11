Torngat développe un nouveau partenariat à l’étranger

Schneider Electric, une multinationale française spécialiste des solutions numériques d’énergie et des automatisations, a signé avec Métaux Torngat un protocole d’entente, afin d’explorer un partenariat industriel.

C’est à Paris, en marge de la réunion de haut niveau sur le financement des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques dans les pays du G7 et les pays partageant les mêmes vues, que l’entente a été officialisée. Elle permet à Métaux Torngat de faire la démonstration des besoins de l’industrie.

« La signature du protocole d’entente démontre qu’il y a un réel intérêt de la part de joueurs importants », explique Aline Vandermeer, Directrice des communications chez Métaux Torngat. « Ça démontre aussi l’importance pour ces compagnies-là de sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement au niveau des minéraux critiques, et particulièrement au niveau des terres rares dans le contexte actuel. »

Le document confirme que les deux parties s’engagent à explorer la possibilité de mettre en place un partenariat dans lequel la minière canadienne pourrait fournir des oxydes de terres rares à la multinationale française, et que celle-ci pourrait fournir, en retour, des solutions technologiques dans le cadre des opérations de la mine et de l’usine de séparation à Sept-Îles.

« Le projet Strange Lake est conçu pour devenir un acteur clé dans la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement en terres rares résiliente et responsable », a déclaré Maryse Bélanger, cheffe de la direction par intérim et présidente du conseil d’administration de Métaux Torngat. « Travailler avec Schneider Electric nous permettra d’intégrer une technologie industrielle de pointe, conçue dans une optique de développement durable, à nos opérations futures, tout en reliant notre projet à la demande réelle en aval. C’est l’occasion de construire non seulement une mine, mais une chaîne de valeur complète et tournée vers l’avenir. »

Cette nouvelle avancée fait suite à la signature d’entente similaire avec Vacuumschmelze, un leader mondial allemand spécialisé dans la production d’aimants permanents à base de terres rares. Elle fait aussi suite à l’accord d’achat de dix ans avec Carester, leader français des technologies de séparation et de recyclage, en vertu duquel Métaux Torngat approvisionnera l’organisation.

Rappelons de plus que Métaux Torngat et POSCO International, une organisation experte dans le développement de ressources et basée en Corée du Sud, ont aussi signé à Toronto un protocole d’entente visant une éventuelle entente d’approvisionnement.

Une annonce faite aux côtés des gouvernements canadien et français

L’annonce a été faite en présence de Sébastien Martin, ministre délégué français de l’Industrie, et d’Isabella Chan, sous-ministre adjointe principale à Ressources naturelles Canada et envoyée spéciale du Canada pour l’Alliance pour la production de minéraux critiques.

Il ne s’agit pas de la première fois qu’une certaine collaboration entre Métaux Torngat et le gouvernement canadien est observée. En août 2025, la minière avait signé une entente avec une entreprise Allemagne durant une mission économique du premier ministre du Canada, Mark Carney. De plus, Métaux Torngat a reçu en juin 2025 un financement de 165 M$ de la part d’Exportation et développement Canada et de la Banque de l’infrastructure du Canada pour faire avancer son projet de mine de terres rares.

– Collaboration Vincent Rioux-Berrouard