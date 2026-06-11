Club de golf Sainte-Marguerite : le tournoi d’ouverture est reporté

Dame Nature amène la direction du Club de golf Sainte-Marguerite à repousser d’une semaine son tournoi d’ouverture.

En raison des conditions météorologiques annoncées pour le week-end à venir (de la pluie!), le Tournoi d’ouverture, prévu le 13 juin, est déplacé au calendrier pour le 21 juin.

Un changement de date qui permet à ceux et celles qui n’étaient pas encore inscrits de le faire. Ils ont jusqu’au 17 juin pour procéder.

Les golfeuses et golfeurs qui doivent annuler leur inscription en raison du report pourront se faire rembourser, s’ils avaient déjà acquitté leur paiement.