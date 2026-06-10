Une Nord-Côtière récompensée pour son implication dans le domaine faunique

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Par Roseline Pelletier 12:50 PM - 10 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Pascale Déry a remis 24 médailles lors de la cérémonie. Sur la photo, on aperçoit la Nord-Côtière Audrey Ringuette. Photo Patrick Lachance

Audrey Ringuette de Uashat a reçu la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt pour son engagement dans les domaines de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la gestion faunique. 

La ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, a honoré 24 Québécoises de la reconnaissance Maud-Maloney-Watt. La cérémonie avait lieu le 5 juin à l’Assemblée nationale du Québec.

Audrey Ringuette est impliquée au sein de la mission de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA). Elle y donne de son temps bénévolement comme enseignante de pêche à la mouche ainsi qu’en tant que membre du conseil d’administration. 

« C’est vraiment valorisant de recevoir cette reconnaissance-là face au travail que j’essaie de faire au niveau de la préservation du saumon », déclare la femme innue de Uashat Mak Maliotenam.

Elle est aussi à l’origine des « Journées découvertes » à Maliotenam. Elle a imaginé celles-ci dans l’optique d’initier les intéressés à la pêche aux saumons, autochtones comme allochtones. 

En plus de la sensibilisation à la protection du saumon, une partie intégrante de la mission d’Audrey Ringuette est la création de ponts entre les nations, en partageant sa culture.

« Se démarquer dans un milieu d’hommes comme ça, ce n’est pas toujours facile », confie-t-elle, se rappelant des commentaires misogynes reçus à quelques reprises. 

Audrey Ringuette insiste sur l’amour qu’elle éprouve à l’égard du milieu de la pêche. « Tout ce que je fais, je le fais par passion, pas nécessairement pour être reconnue. »

L’appellation du prix fait référence à Maud-Maloney-Watt, la première femme à occuper le poste de garde-chasse au Québec. 

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Roseline Pelletier

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