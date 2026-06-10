Rivière Riverin: La tourbière, source de contaminants

L’entreprise Berger, spécialisée dans la production et la commercialisation de mélanges horticoles, exploite une vaste tourbière en amont de la prise d’eau potable de la rivière Riverin. Un nouveau projet d’exploitation du site de la tourbière Dupont, à 11 km de la source d’eau, est sur la table afin

« d’assurer la pérennité de l’usine de Rivière-Pentecôte ».

L’exportation de COD et de COP pouvant découler de la concrétisation de ce projet « peut être importante », estime Marie Doiron-Proulx qui salue toutefois la collaboration de Berger durant ses démarches.

Julie Aubut, superviseure communications chez Berger, indique que l’entreprise connaît les impacts de l’exploitation sur l’environnement, mais collabore étroitement avec des universités et instituts de recherche depuis plus de 35 ans. « L’entreprise a toujours été très ouverte à participer à des projets de recherche pour parfaire ses connaissances au niveau des bonnes pratiques d’extraction de tourbe », indique-t-elle. Chaque source d’information est la bienvenue, notamment le mémoire de maîtrise de Marie Doiron-Proulx.

« Les données additionnelles de Mme Doiron-Proulx spécifiquement pour la Côte-Nord seront une très bonne source d’informations quant à l’analyse globale de nos risques de nos exploitations », affirme Mme Aubut.

Elle rappelle toutefois que Mme Doiron Proulx a identifié plusieurs autres perturbations à l’échelle du bassin-versant.

Les impacts de la nouvelle exploitation ne seront pas cumulatifs avec l’actuelle, précise-t-elle. « La tourbière Dupont servira majoritairement à titre de remplacement pour les secteurs bientôt en fermeture et subséquemment restaurés sur le BEX 398 », indique la porte-parole.

L’entreprise travaille de concert avec le MELCCFP pour déterminer les mesures de mitigation à mettre en place. « Tous les points de rejet d’eau de drainage seront munis de bassins permettant la rétention et la sédimentation des particules de tourbe avant le relâchement dans le milieu naturel. (…) De plus, selon notre plan de développement, le point de rejet le plus proche sera situé à près de 400 m de la rivière Riverin, permettant un polissage additionnel par le milieu naturel avant le rejet dans la rivière. L’échantillonnage bihebdomadaire, afin de suivre la qualité de l’eau, sera effectué directement à la sortie des bassins de sédimentation, et conformément à l’autorisation émise par le MELCCFP », énumère Mme Aubut. Ces propositions sont encore « en cours de discussion ».

La superficie des surfaces qui seront exploitées n’est pas connue, tandis que les volumes en place sont confidentiels. « Le document annexe à la demande d’autorisation définit une extraction annuelle d’environ 500 000 sacs de tourbe », indique toutefois Mme Aubut.

Le processus d’autorisation avec le MELCCFP est en cours. « L’échéancier sera établi en fonction de ces fermetures et du délai d’obtention des autorisations finales pour opérer. Berger estime qu’il faudra encore quelques années avant le début des opérations d’ouverture sur la tourbière Dupont », conclut Julie Aubut.