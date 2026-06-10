Rejet de l’offre patronale par les syndiqués de la mine Tio à Havre-Saint-Pierre

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:47 AM - 10 juin 2026
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C’est à l’unanimité que les métallos de la section locale 4466 à la mine Tio, à Havre-Saint-Pierre, ont rejeté lundi l’offre finale et globale de Rio Tinto Fer et Titane. Photo courtoisie

Les 261 métallos de la mine Tio de Rio Tinto Fer et Titane à Havre-Saint-Pierre ont rejeté à l’unanimité l’offre finale et globale de la partie patronale.

« C’est une offre insultante et irrespectueuse. La proposition patronale vient creuser un écart important entre les mineurs de Havre-Saint-Pierre et les autres mineurs de la Côte-Nord. Notre travail mérite le même respect et une rémunération équivalente », affirme le président de la section locale 4466, Louis Thériault.

Du même coup, les syndiqués se sont dotés d’un mandat de grève générale illimitée à exercer au moment jugé opportun.

Selon le Syndicat des Métallos, les principaux enjeux qui font achopper la négociation concernent la sous-traitance, les salaires, le régime de retraite et le fonctionnement du boni de vie chère.

Toujours selon le Syndicat, Rio Tinto Fer et Titane a causé des retards dans les négociations en raison d’annulation de séance de négociation.

« Il y a un manque de sérieux flagrant de la part de l’employeur. Ça fait trois porte-parole patronaux qu’on voit défiler. Les discussions se déroulent à sens unique et nos propositions ne sont même pas étudiées ni considérées », dit le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Stéphane Néron.

C’est à l’unanimité que les métallos de la section locale 4466 à la mine Tio, à Havre-Saint-Pierre, ont rejeté lundi l’offre finale et globale de Rio Tinto Fer et Titane. Photo courtoisie

Le Journal est en attente d’un retour de la part de Rio Tinto Fer et Titane.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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