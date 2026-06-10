Port-Cartier a son Consignaction

Par Sylvain Turcotte 3:18 PM - 10 juin 2026
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Port-Cartier a maintenant son Consignaction pour le retour de différents contenants de boissons. Photo Sylvain Turcotte

Un peu moins de quatre mois après l’ouverture du Consignaction+ de Sept-Îles, c’est au tour de Port-Cartier d’ouvrir les portes de son lieu de récupération de contenants de boissons.

Dans ce cas-ci, il s’agit d’un Consignaction et non d’un Consignaction+.

Deux des trois services sont offerts au 55, route 138, à Port-Cartier, soit le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées ainsi que le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.

« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boisson consignés. Ce modèle de lieu de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », a affirmé Jean-François Lefort, vice-président stratégie à l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction.

Ces nouveaux lieux s’inscrivent dans la modernisation et l’élargissement du système de consigne avec d’équipements performants à la fine pointe de la technologie.

« Tout est en place afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace », indique l’Association.

Le Consignaction de Port-Cartier est ouvert les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h avec une équipe de conseillers sur place pour assister les citoyens.

Sylvain Turcotte

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