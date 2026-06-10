Le PDG du CISSS Côte-Nord consulte la population

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Par Morgane Busson 3:07 PM - 10 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Les tables de discussions ont été l’occasion pour les participants de réfléchir aux enjeux et aux solutions possibles pour améliorer les services en santé dans leur communauté. Photo Morgane Busson

Le Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord entame pour la première fois des rencontres directes avec la population de la région. L’objectif est de recueillir les témoignages et, à terme, améliorer l’offre de soins et de services.

Après une première rencontre à Fermont il y a deux semaines, l’équipe du CISSS Côte-Nord est passée à Chute-aux-Outardes le 9 juin, accompagnée du PDG Jean-François Miron et du représentant du conseil d’administration, Marcel Furlong.

Pendant une rencontre de près de deux heures, les citoyens, les membres des organismes présents ou encore le maire, Christian Malouin, ont pu obtenir des statistiques sur l’état de santé des habitants de la Côte-Nord et partager leurs idées et solutions sur les enjeux locaux et l’accès aux services de santé.

Le maire de Chute-aux-Outardes, Christian Malouin, ainsi que le PDG du CISSS Côte-Nord, Jean-François Miron, étaient tous deux présents pour cette rencontre sur la santé. Photo Morgane Busson

Les informations recueillies serviront à l’élaboration d’un plan d’action, qui sera publié à l’automne 2026. « Ce plan-là va être différent selon les territoires, et des comités santé vont être créés. Chaque MRC aura son propre comité, qui travaillera avec les acteurs du milieu », précise Jean-François Miron.

Parmi les préoccupations soulevées, plusieurs participants ont évoqué les difficultés d’accès aux soins de santé, notamment pour obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille ou un spécialiste situé à l’extérieur de la région.

Les discussions ont également porté sur le manque d’options de transport pour recevoir des soins et l’isolement vécu par certains aînés.

La prochaine consultation aura lieu à Baie-Comeau le 16 juin, au Centre sportif Alcoa, mais au total ce sont une douzaine de rencontres qui s’étaleront sur le territoire jusqu’en septembre.

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