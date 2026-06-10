Huit enjeux identifiés pour améliorer la qualité de vie dans Sept-Rivières

De grandes thématiques pour la région ont été définies au terme d’une réflexion effectuée dans le cadre des travaux de la Table des partenaires de développement social auxquels ont participé une cinquantaine d’organismes et d’organisations de Sept-Îles et de Port-Cartier.

Le transport (1), l’alimentation (2), l’accès aux services de santé (3), la petite enfance (4), la réussite éducative (5), l’inclusion, le sentiment d’appartenance, la participation citoyenne (6), l’habitation (7) et la lutte à la criminalité (8) ont été identité comme les enjeux sociaux prioritaires et sur lesquels les partenaires souhaitent agir collectivement.

Supportée par le collectif de développement social de la Côte-Nord et la Fondation Lucie et André Chagnon, la Table des partenaires de développement social a pour mission d’améliorer durablement la qualité de vie des citoyennes et citoyens, en misant sur la concertation et la mise en œuvre d’actions structurantes. Les travaux sont encadrés par deux employés de la MRC, qui assurent la coordination en développement social et la gestion des projets.

« On a eu quatre rencontres d’une journée avec une très grande majorité des partenaires impliqués », explique Rachel Gagnon, coordonnatrice territoriale en développement social à la MRC de Sept-Rivières. « L’objectif des rencontres est de prendre comme point de départ les données qu’on a déjà, qui proviennent de notre profil sociodémographique, et de croiser ça avec les partenaires du milieu. Cette démarche nous a permis d’identifier les enjeux prioritaires. »

Une collecte de données

La Table annonce du même coup vouloir amorcer plusieurs démarches, afin de recueillir des données probantes pour approfondir la compréhension des différentes problématiques et identifier les interventions les plus prometteuses. Des consultations citoyennes, des collaborations avec des chercheurs, l’analyse de données et de statistiques et la recherche de financement pour la réalisation d’études et de recommandations sont parmi les actions envisagées.

« Nous voulons nous assurer que les actions mises de l’avant répondent réellement aux besoins du milieu. Cette étape de documentation est essentielle pour orienter efficacement nos priorités », souligne Mme Gagnon. La coordonnatrice reconnait toutefois que certains enjeux ne peuvent être complètement réglés par les actions de la MRC, ou des organismes communautaires.

« Dans plusieurs cas, on sait qu’on ne peut pas proposer de nouveaux services. Nous ne pourrons pas faire construire des immeubles de soixante logements ni offrir des soins de santé. Mais nos organismes sont volontaires, et on peut travailler sur la promotion des services à la population. Il y a toute sorte de leviers qu’on peut utiliser. On peut aussi influencer les décideurs. »

Au chapitre des réalisations, la Table des partenaires de développement social est responsable de plusieurs initiatives depuis 2021, dont entre autres, le déploiement d’une campagne de promotion de la littératie, la consolidation et la bonification d’un réseau de frigos communautaires, l’organisation d’un événement favorisant la santé mentale positive auprès de la population et le soutien à l’implantation du programme Accès-Loisirs.