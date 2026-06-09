Sept-Îles propose deux rendez-vous festifs en juin

Dans le cadre des festivités entourant son 75e anniversaire, la Ville de Sept-Îles propose deux journées de festivités en juin. Une fête culturelle estivale au Vieux-Quai et une journée d’activité au skatepark sont prévues.

La Ville de Sept-Îles soulignera son 75e anniversaire en organisant diverses activités et initiatives au cours des prochains mois. La programmation a été dévoilée à la mi-avril, précisant que les détails de certaines activités seraient dévoilés plus tard.

La Ville de Sept-Îles propose de marquer l’arrivée de l’été le samedi 20 juin de 9 h 30 à 20 h. La population est invitée au parc du Vieux-Quai pour découvrir l’histoire de Sept-Îles. Des spectacles musicaux, ainsi qu’une prestation de l’Ensemble folklorique Tam ti delam sont au programme. Activités artistiques et dîner hot-dog gratuit seront offerts pour tous.

Le samedi 27 juin, c’est le skatepark de Sept-Îles qui s’animera pour une journée complète d’atelier. L’équipe de Qc.SkateboardCamp, une école de skateboard spécialisée de Québec, sera présente pour initier les enfants à la pratique. Animation, skate jam et dîner, hot-dogs complèteront la programmation de la journée.

La Ville proposera d’autres activités pour souligner son anniversaire au cours de l’été et de l’automne.