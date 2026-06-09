Un nouveau record de chargement au Port de Sept-Îles a été établi au terminal Multiusager avec la visite NSU Xanadu.

Le navire a chargé 245 057 tonnes métriques de minerai de fer à son bord. Cette quantité surpasse le précédent record qui avait été établi en mai 2025 avec un chargement de 244 908 tonnes de minerai de fer sur le minéralier NSU Pride.

En plus du Port de Sept-Îles, de nombreux partenaires ont été nécessaires pour réaliser ce record. Il y a Logistec, SFP Pointe-Noire, Minerai de fer Québec, les débardeurs du Port de Sept-Îles ainsi que les agences maritimes LOLA et LBH.