Record de chargement au Port de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:45 PM - 9 juin 2026
Temps de lecture :

Un nouveau record de chargement au quai Multiusager. Photo courtoisie

Un nouveau record de chargement au Port de Sept-Îles a été établi au terminal Multiusager avec la visite NSU Xanadu.

Le navire a chargé 245 057 tonnes métriques de minerai de fer à son bord. Cette quantité surpasse le précédent record qui avait été établi en mai 2025 avec un chargement de 244 908 tonnes de minerai de fer sur le minéralier NSU Pride.

En plus du Port de Sept-Îles, de nombreux partenaires ont été nécessaires pour réaliser ce record. Il y a Logistec, SFP Pointe-Noire, Minerai de fer Québec, les débardeurs du Port de Sept-Îles ainsi que les agences maritimes LOLA et LBH.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Chez Mathilde en lice pour le prix Restaurateur de l’année d’Aliments du Québec

Actualité Culturel

Sept-Îles propose deux rendez-vous festifs en juin

Actualité Premières Nations

ITUM annonce l’installation d’un système de caméras de sécurité

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Chez Mathilde en lice pour le prix Restaurateur de l’année d’Aliments du Québec

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité Culturel

Sept-Îles propose deux rendez-vous festifs en juin

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 juin 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord