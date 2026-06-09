Le nom Hilaire Journault pour baptiser le futur traversier Rimouski–Forestville

Les Industries Rilec ont dévoilé le 9 juin les résultats du vote populaire visant à choisir le nom du futur navire qui assurera la liaison entre Rimouski et Forestville. Parmi les sept propositions retenues à la suite d’un appel à la population, le nom Hilaire Journault est celui qui a obtenu le plus grand nombre d’appuis. Nordet s’est classé au deuxième rang.

Rappelons que Hilaire Journault était le propriétaire du CNM Évolution qui a effectué les traversées entre les deux rives pendant plus de 20 ans jusqu’en 2022. Il est décédé en 2024 à l’âge de 80 ans.

Afin de souligner la participation du public, les personnes ayant proposé l’un ou l’autre de ces noms seront admissibles à un tirage.

Les gagnants recevront un laissez-passer aller-retour pour deux passagers, comprenant une visite du navire ainsi qu’une rencontre avec le capitaine. Un troisième prix sera également tiré parmi l’ensemble des quelque 430 participants ayant soumis une suggestion.

Le promoteur précise toutefois que le résultat du vote ne garantit pas l’adoption officielle du nom. « Le nom qui sera finalement attribué au navire demeure assujetti aux autorisations requises. Les résultats du vote ne garantissent donc pas l’acceptation officielle du nom tel quel », indiquent les Industries Rilec.

L’initiative a suscité un vif intérêt de la part de la population. Plus tôt ce mois-ci, l’entreprise rimouskoise avait invité les citoyens à proposer un nom pour le bateau appelé à relancer la traverse entre les deux rives du Saint-Laurent. Au total, quelque 430 suggestions ont été reçues.

Après analyse, sept noms avaient été retenus pour la phase finale du processus : Hilaire Journault, Bôrea, St-Barnabé II, Benthos, Magtogoek, Nordet et Boréale Évolution. Le vote s’est déroulé jusqu’au 8 juin.

Selon les promoteurs du projet, la participation citoyenne devait permettre de choisir une appellation représentative du territoire, de son patrimoine maritime et du lien historique qui unit les communautés de Rimouski et de Forestville.

Les gagnants des différents tirages doivent être contactés dans les prochains jours.