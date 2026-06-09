ITUM annonce l’installation d’un système de caméras de sécurité

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Par Manuel Paradis 12:58 PM - 9 juin 2026
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ITUM a mis en place un système intégré de caméras de sécurité dans des lieux publics « afin de mieux protéger la communauté ». 

Selon l’avis public distribué via les réseaux sociaux d’ITUM lundi, c’est  avec le support de deux partenaires, Sécurité Akua et Plan Xpert Technologies que le conseil de bande a procédé à l’installation de caméras.

Ce nouveau système couvre l’ensemble des bâtiments de l’organisation, ainsi que certaines intersections, dans les trois secteurs de la communauté.

ITUM justifie l’application de ces nouvelles mesures par la nécessité de prévenir le vandalisme et les méfaits et pour permettre d’assurer la protection des lieux publics. Le Conseil affirme ainsi s’engager à offrir un milieu de vie sain et sécuritaire.

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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