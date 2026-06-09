ITUM annonce l’installation d’un système de caméras de sécurité

ITUM a mis en place un système intégré de caméras de sécurité dans des lieux publics « afin de mieux protéger la communauté ».

Selon l’avis public distribué via les réseaux sociaux d’ITUM lundi, c’est avec le support de deux partenaires, Sécurité Akua et Plan Xpert Technologies que le conseil de bande a procédé à l’installation de caméras.

Ce nouveau système couvre l’ensemble des bâtiments de l’organisation, ainsi que certaines intersections, dans les trois secteurs de la communauté.

ITUM justifie l’application de ces nouvelles mesures par la nécessité de prévenir le vandalisme et les méfaits et pour permettre d’assurer la protection des lieux publics. Le Conseil affirme ainsi s’engager à offrir un milieu de vie sain et sécuritaire.