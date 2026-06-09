Des travaux pour sécuriser le site de l’épave du Lady Era à Port-Cartier

La Garde côtière canadienne mène des travaux d’atténuations des dangers liés à l’épave du Lady Era, qui est échoué depuis 1977, face à la plage Rochelois, à Port-Cartier.

Au cours des dernières années, l’épave disparaît du paysage. Lors d’une tempête en décembre 2022, le navire avait perdu plusieurs morceaux.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre du mandat de la Garde côtière canadienne en vertu de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. Durant cette intervention qui se déroule entre le 8 et le 12 juin, les éléments de l’épave situés sur le rivage ou dans les faibles profondeurs et qui présentent un risque seront retirés ou sécurisés.

Certaines parties encore visibles au-dessus du niveau de l’eau pourraient également être retirées ou modifiées afin d’éliminer les dangers potentiels. À noter que les sections situées à plus grande profondeur, qui sont devenues au fil du temps un habitat pour la vie marine, demeureront en place.

L’intervention de la Garde côtière canadienne permettra aussi l’installation d’une signalisation bilingue afin d’informer les visiteurs, l’élaboration d’un plan de nettoyage du littoral ainsi que l’évaluation des mesures nécessaires pour assurer la sécurité à long terme du secteur.

Par voie de communiqué, la Ville de Port-Cartier indique être consciente de l’attachement que les citoyens portent à l’épave, mais que cette intervention vise avant tout la sécurité des résidents et des visiteurs.

L’épave du Lady Era est devenue un symbole et une attraction touristique. Beaucoup de gens se déplaçaient pour aller faire du kayak ou du paddle board à proximité de l’épave.

Le Lady Era avait aussi fait partie de la campagne d’autocollant de Tourisme Côte-Nord qui avait choisi la silhouette de l’épave pour représenter Port-Cartier. Toutefois, en 2024, le Lady Era a été remplacé par l’arboriduc sur les autocollants pour représenter Port-Cartier.