Baie-Comeau : deux hommes arrêtés lors d’un rassemblement de jeunes

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:55 AM - 9 juin 2026
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Les policiers ont été appelés à intervenir lors d’un rassemblement de jeunes tenu sur le chemin Dallaire. Paul Chiasson 

Une intervention policière est survenue lors d’un rassemblement de jeunes tenu le 8 juin en soirée sur le chemin Dallaire, à Baie-Comeau. Deux hommes ont été arrêtés après des allégations de menaces et de voies de fait.

Les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus vers 23 h 45, le 8 juin, à la suite d’un appel concernant une situation impliquant deux individus lors d’un rassemblement de jeunes sur le chemin Dallaire, à Baie-Comeau.

Selon la sergente aux communications de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier, « deux hommes se sont rendus sur place, ont fait des voies de fait et proféré des menaces envers les jeunes présents ».

Les personnes sur les lieux ont communiqué avec les policiers, qui se sont rapidement déplacés pour intervenir. La situation aurait toutefois dégénéré lors de l’intervention.

« Il y a eu également des menaces et des voies de fait envers les policiers », a indiqué Mme Fournier.

Les deux suspects, âgés de 42 et 35 ans, ont été arrêtés puis transportés au poste de police. Selon la SQ, ils doivent comparaître cet après-midi au palais de justice de Baie-Comeau.

Ils pourraient faire face à plusieurs accusations, notamment de voies de fait, de menaces, de méfaits, de voies de fait sur un agent de la paix ainsi que de conduite avec les capacités affaiblies.

La sergente Fournier a également précisé que des méfaits auraient été commis au poste de police après leur arrestation.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire rappelle pour sa part qu’il n’est pas impliqué dans l’organisation des rassemblements privés tenus en marge des activités de fin d’études.

L’organisation indique toutefois que des activités de sensibilisation sont réalisées tout au long de l’année auprès des élèves concernant la consommation d’alcool, la conduite avec les capacités affaiblies et l’importance d’adopter des comportements sécuritaires.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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