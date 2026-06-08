Vitesse sur les chantiers routiers : la police vous aura à l’oeil

La Sûreté du Québec mène du 8 au 14 juin une opération nationale concertée (ONC) liée à la vitesse sur les chantiers routiers.

L’exercice vise à sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l’ensemble des usagers du réseau routier. « Aux quatre coins de la province, les policiers interviendront de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière, et plus particulièrement à l’égard des comportements reliés à la vitesse, entre autres sur les chantiers routiers », indique l’organisation dans un communiqué.

La vitesse est encore l’une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions.

Le déploiement de l’opération Vitesse se poursuivra cette année sous le thème « On est tous responsables de notre conduite ». L’angle choisi vise à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu’ils peuvent faire partie de la solution et contribuer à l’amélioration du bilan routier en respectant les limites de vitesse.