Une journée forte en émotions pour Hugo Vaillancourt et Thomas Bond

La journée du samedi 6 juin 2026 restera gravée pour Hugo Vaillancourt et Thomas Bond. Les deux hockeyeurs nord-côtiers, entourés de leurs proches, ont été sélectionnés respectivement par les Remparts de Québec et les Sea Dogs de Saint John au repêchage 2026 de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

« Quand j’ai entendu mon nom, les émotions ont pris le dessus. Je me suis vite tourné pour donner un gros câlin à mes deux parents, qui, eux, sont la principale raison du pourquoi je suis rendu là », a confié Vaillancourt au Journal.

Être repêché junior majeur est l’événement que qualifie de « plus grandiose » celui qui aura 17 ans en août.

Les droits du défenseur Hugo Vaillancourt, natif de Longue-Pointe-de-Mingan et résident de Sept-Îles, appartiennent maintenant aux Remparts de Québec.

Ils ont sélectionné le Nord-Côtier, qui a évolué avec les Élites de Jonquière lors de la dernière saison, en septième ronde, 118e choix au total.

Ses jambes tremblaient d’ailleurs quand il a serré la main du DG des Remparts, Simon Gagné, a-t-il fait savoir, heureux de faire partie de cette organisation et d’avoir vécu ce moment avec sa famille.

« Ça va créer des souvenirs pour la vie ! »

Sélectionné au septième tour, alors qu’il était listé en cinquième ronde, Hugo Vaillancourt est d’avis que le rang n’a plus d’importance maintenant et qu’il doit « vite mettre les émotions de côté et recommencer le boulot », en vue du camp en août.

Près d’être déçu

Quant à Thomas Bond, il aura dû patienter un peu plus longtemps, mais il ne sera pas parti en vain du Centre Scotiabank de Halifax.

Les Sea Dogs de Saint John ont fait de l’attaquant leur tout dernier choix de la séance, en douzième ronde, le 210e joueur sélectionné sur les 216.

« Plus ça avançait, plus j’étais déçu. Je ne pensais plus sortir rendu en fin de 11e ronde, mais les Sea Dogs m’ont pris et j’étais très heureux », a fait savoir le Septilien âgé de 16 ans.

« Lors de ma sélection, la première personne à qui j’ai serré la main fut Alexis Joseph, et de voir que je fais partie de la même organisation que lui et qu’il m’accueille de la sorte me rend très heureux », a raconté Bond.

Alexis Joseph est l’un des meilleurs espoirs québécois admissibles au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2027.

Thomas Bond parle de « feeling incroyable », que celui d’entendre son nom au micro et de la fierté d’enfiler un chandail de la LHJMQ.

« Tu travailles depuis ton tout jeune âge pour accomplir tes rêves et on est récompensé. C’est indescriptible les sensations et sentiments que j’ai vécus.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à me rendre ici, surtout mes parents qui en on fait énormément pour moi », a-t-il dit, tout en mentionnant sa famille, ses amis, sa famille de pension et ses proches.

Thomas Bond souhaite à tous les jeunes hockeyeurs de vivre ce moment unique.

Tout comme pour Vaillancourt, celui qui aspire maintenant à porter les couleurs des Sea Dogs indique que le rang ne veut plus rien dire, des mots que lui a aussi dits l’état-major de la formation néo-brunswickoise.

« Lorsque tu arrives au camp, tout le monde a la même chance et ce n’est pas écrit dans ton dos la ronde. C’est de mieux performer que les autres et leur montrer ta vraie valeur », a conclu Thomas Bond.