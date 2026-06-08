Une exposition dans un marché de légumes de Sept-Îles

« Sortons l’art des musées ! », clame Hugo Bergeron, créateur de l’œuvre exposée depuis samedi, au Végétarien à Sept-Îles.

Le temps pluvieux de samedi dernier n’a pas freiné le montage des installations artistiques rayonnantes d’Hugo Bergeron. Même si un marché maraîcher peut sembler un lieu inusité pour exposer, l’artiste trouve que son œuvre s’intègre bien dans ce décor. « Les arts visuels, de nos jours, sont de moins en moins accessibles. J’avais envie d’aller au-devant et de ne pas attendre la salle d’exposition parfaite », raconte l’artiste résidant à Baie-Johan-Beetz. « J’aime sortir des conventions », décrit-il.

À l’origine, les œuvres présentées formaient d’imposantes colonnes. Elles faisaient partie d’une exposition de cinq semaines au centre d’art Jacques et Michel Auger de Victoriaville.

« J’ai eu l’idée de fragmenter mon exposition pour la mettre à l’horizontale, de sorte qu’on la regarde à notre hauteur », explique M. Bergeron.

Laissant l’inspiration le gagner, il a ajouté des pots Mason à son œuvre, lorsqu’il est arrivé sur place. Il s’égaye du double sens que cela apporte.

« Les pots Mason, comme mes tableaux, conservent la culture. »

Hugo Bergeron en profite également pour montrer au public des cartes postales de son projet Déambulations en archipel. Il capture, dans ces images, les paysages des îles Mingan et y travaille les couleurs.

Les cartes postales du projet « Déambulations en archipel », que les clients peuvent se procurer en échange d’une contribution volontaire. Photo Laurence Tremblay

« Tout ça est parti d’une erreur ! », confie-t-il. « Je manquais d’encre colorée pour imprimer mes photos, mais je me suis rendu compte que ce débalancement apportait un nouvel éclairage sur les images », raconte M. Bergeron.

Les clients du Végétarien pourront voir la petite exposition tout au long de la saison de vente des produits maraîchers, débutée le samedi 6 juin. L’artiste était sur place pour installer son œuvre et prêter main-forte à l’équipe du Végétarien, qui ouvrait officiellement.