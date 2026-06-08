Un malentendu sème l’émoi à l’école Mgr-Blanche de Sept-Îles

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Par Emy-Jane Déry 1:22 PM - 8 juin 2026
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École Mgr-Blanche de Sept-Îles. Photo Emy-Jane Déry

La présence d’un homme qui prenait des photos autour de l’école Mgr-Blanche de Sept-Îles a semé l’inquiétude au sein des élèves, des parents et du personnel scolaire, mais il s’agit en fait d’un malentendu. 

Lundi matin, la direction de l’école primaire a jugé bon d’envoyer une mise au point par courriel aux parents. 

La semaine dernière, des intervenants de l’école ont remarqué la présence d’un individu dans une voiture « rôdant autour de l’école », écrit-on dans la communication.

Durant la même période, une publication sur les réseaux sociaux rapportant la présence d’un homme qui prenait des photos autour de l’école, à bord de sa voiture, a aussi été grandement partagée. 

L’école a interpellé les policiers pour les informer de la situation. 

« Les autorités ont pu entrer en contact avec la personne en question et nous ont par la suite confirmé qu’il s’agissait d’une personne chargée de vérifier l’installation des nouveaux filets de sécurité ajoutés aux terrains de tennis de la Ville de Sept-Îles », explique la direction de l’école primaire. 

L’événement a tout de même mené à l’ajout de surveillance policière autour de l’école. Une patrouille était d’ailleurs sur place lundi, pour l’arrivée des élèves. 

« Vous pourrez remarquer une présence policière dans les prochains jours », prévient-on dans le message aux parents. 

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Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

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