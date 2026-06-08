Plus de 50 millions pour soutenir des entreprises de la Côte-Nord

Durant la dernière année, c’est 32 projets qui ont été soutenus par Investissement Québec via un financement de 50,6 millions de dollars. Au total, l’ensemble des projets supportés cumulent une valeur de plus de 217 millions de dollars en investissement.

Le bilan de l’année 2025-2026 de l’organisation publié lundi mentionne aussi que parmi les 32 projets, huit ont reçu de l’accompagnement au niveau de l’innovation, permettant l’intégration de nouvelles technologies et d’augmenter la productivité. Quatorze projets ont reçu de l’accompagnement en lien avec les exportations.

L’organisation confirme du même coup que des investissements de plus de 10 millions de dollars provenant de l’étranger ou de réinvestissements de filiales de sociétés étrangères se sont confirmés dans la dernière année.

« Investissement Québec est présent auprès des entreprises pour naviguer en ces temps incertains, et nous continuerons de l’être. Nous sommes là pour que la vision des entrepreneurs devienne réalité, tout en dosant le risque », indique Bicha Ngo, présidente-directrice d’Investissement Québec. « Nous sommes là à long terme, parce que la réussite peut prendre du temps. Et nous serons là parce qu’une entreprise de la Côte-Nord qui prospère, par la richesse et les emplois qu’elle crée, entraîne avec elle ses employés, ses fournisseurs, sa communauté, et le Québec tout entier. »

La société d’État a pour mission de participer activement au développement économique du Québec, en stimulant l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille.

Rappelons qu’à Sept-Îles, Les Transformations Umek réalisera, grâce à un prêt de 1,9 M$, un projet d’agrandissement d’usine d’une valeur de 7,95 M$ et que Service du pneu P.J.L pourra, grâce à un prêt de 171 875 $, faire l’acquisition d’équipements. À Baie-Comeau, Fabrication Fransi bénéficiera d’un prêt de 5 M$ qui soutiendra la transaction de relève de l’entreprise par l’équipe de direction.