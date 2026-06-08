Incendie d’un véhicule à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:26 PM - 8 juin 2026
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Un incendie de véhicule a eu lieu à Sept-Îles dans la nuit du 7 au 8 juin. Photo courtoisie

Les pompiers sont intervenus dans la nuit de dimanche à lundi, pour un feu de véhicule, sur l’avenue De Quen, à Sept-Îles.

Le service incendie a été appelé vers 23h. Huit pompiers se sont rendus sur place. Ils ont rapidement maîtrisé l’incendie et ont arrosé les édifices à proximité pour empêcher la propagation, affirme Patrick Bouffard, directeur du service incendie de la Ville de Sept-Îles. Deux bâtiments à proximité ont été endommagés par les flammes.

La cause de l’incendie n’est pas connue pour l’instant. L’enquête est toujours en cours et aucune hypothèse n’est écartée.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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