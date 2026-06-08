Incendie d’un véhicule à Sept-Îles

Les pompiers sont intervenus dans la nuit de dimanche à lundi, pour un feu de véhicule, sur l’avenue De Quen, à Sept-Îles.

Le service incendie a été appelé vers 23h. Huit pompiers se sont rendus sur place. Ils ont rapidement maîtrisé l’incendie et ont arrosé les édifices à proximité pour empêcher la propagation, affirme Patrick Bouffard, directeur du service incendie de la Ville de Sept-Îles. Deux bâtiments à proximité ont été endommagés par les flammes.

La cause de l’incendie n’est pas connue pour l’instant. L’enquête est toujours en cours et aucune hypothèse n’est écartée.