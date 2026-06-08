Des mandats à revoir pour les corporations de la Ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:55 PM - 8 juin 2026
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La Ville de Sept-Îles souhaite réexaminer les mandats des différentes corporations municipales.

« Le but est d’optimiser nos investissements et nos ressources », affirme la mairesse suppléante, Manon Langlois, qui a présidé la séance du conseil du 8 juin.

Un mandat a été octroyé à la firme Polaris stratégie conseils pour la somme de 20 791,75 $ afin de mener à bien cette évaluation.

L’exercice permettra d’établir une vision commune, des priorités d’actions et des objectifs mesurables.

Les mandats actuels des corporations municipales datent de 2020-2021.

« C’est une demande des corporations de venir préciser le mandat et nous [le conseil], ça nous a amenés à une réflexion afin qu’on arrive à arrimer la mission et avoir des objectifs clairs », affirme Mme Langlois.

En février dernier, le maire Benoit Méthot avait indiqué qu’ils avaient été demandés aux corporations de travailler pour trouver de nouvelles sources de revenus. Cet élément concernant la hausse des revenus autonomes des corporations fera partie de la réflexion.

La question de l’existence des différentes corporations ne fera pas partie des réflexions dans le cadre de cet exercice, précise Mme Langlois.

Il y a six corporations associées à la Ville de Sept-Îles. Il s’agit de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles, la Corporation de transport adapté de Sept-Îles, Développement Économique Sept-Îles, la SPCA Côte-Nord, la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles et Tourisme Sept-Îles. 

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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