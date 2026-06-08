De l’aide financière pour se préparer aux inondations

Par Emelie Bernier 2:46 PM - 8 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Des maisons inondées dans le rang Saint-Jean-Baptiste à Saint-Urbain, Charlevoix.  Photo Lisianne Tremblay, archives

Vous êtes propriétaire d’une maison susceptible de subir des dommages en cas d’inondation ? Le programme Rénoclimat ajoute un volet à son offre pour vous aider à exécuter des travaux afin d’améliorer la résilience de votre domicile.

Dans un contexte où les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents, Québec a annoncé qu’une aide financière sera accessible via le nouveau volet « adaptation » du programme Rénoclimat.

Trois types d’aide complémentaire seront disponibles. La première, une aide directe pouvant atteindre de 700 à 1 000 $, permet la réalisation de « travaux simples préétablis, peu importe la localisation de l’habitation ».

« Ces travaux sont, notamment, l’installation d’une pompe submersible avec batterie, celle d’un clapet antiretour, et l’acquisition de barrières anti-inondation amovibles », indique-t-on.

Un second type d’aide couvrira les coûts, jusqu’à un maximum de 1 000 $, lié à la réalisation d’un diagnostic des risques liés aux changements climatiques.

La troisième forme d’aide, plus substantielle celle-là, peut atteindre 35 000 $ et vise à permettre de mener à bien certains travaux d’adaptation plus complexes. Ce financement est toutefois réservé aux habitations situées dans des zones identifiées et reconnues à risque par le Ministère, comme une zone inondable.

Les travaux de protection des fondations, d’étanchéisation des ouvertures, d’adaptation des systèmes électriques, de chauffage et de plomberie sont admissibles.

Le total de tous les types d’aide financière du Programme, annoncé par la ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Pascale Déry, peut atteindre un maximum par habitation de 38 500 $.

« (…)  On le voit bien, les changements climatiques ont des répercussions bien réelles sur la vie des Québécois : en plus d’être une menace pour leur sécurité, ils fragilisent les habitations et exercent une pression sur leur portefeuille. Avec ces mesures, on mise sur la prévention afin de réduire les risques, de limiter les dégâts et d’éviter tous les désagréments qu’entraînent les sinistres », a commenté la ministre Déry.

Le programme Rénoclimat soutient depuis 20 ans l’amélioration de la performance énergétique des habitations et la réduction de leur consommation d’énergie. Ce nouveau volet d’adaptation aux changements climatiques s’inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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