Accident sur la 138 à Pointe-aux-Outardes : la circulation interrompue près de 40 minutes

Une sortie de route est survenue vers 15 h 30, lundi après-midi, sur la route 138 à Pointe-aux-Outardes.

Selon la sergente aux communications de la Sûreté du Québec, Élisabeth Marquis, l’accident s’est produit à l’intersection de la route 138 et du chemin Principal. Les policiers ont été appelés sur les lieux afin de sécuriser le secteur.

« Il s’agit d’une sortie de route et l’on parle de blessures mineures pour la personne concernée », a précisé la sergente Marquis.

D’après un témoin, la circulation a été complètement interrompue dans les deux directions pendant environ 30 à 40 minutes.

La situation est finalement revenue à la normale en fin d’après-midi et la circulation a pu reprendre dans les deux sens.