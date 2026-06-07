Prix Hommage Aînés : la Côte-Nord appelée à faire rayonner ses bénévoles d’exception

Les Nord-Côtiers sont invités à mettre en lumière les personnes aînées qui contribuent activement au développement de leur communauté. Les candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2026 sont ouvertes jusqu’au 3 juillet et la Côte-Nord souhaite voir ses bénévoles les plus engagés être reconnus à l’échelle provinciale.

La Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord (TRCA Côte-Nord) lance un appel à la population, aux municipalités, aux organismes et aux médias afin de faire connaître les personnes aînées qui se distinguent par leur engagement bénévole au sein de leur communauté.

Le gouvernement du Québec a récemment ouvert la période de mise en candidature pour l’édition 2026 du Prix Hommage Aînés. Cette distinction vise à souligner la contribution exceptionnelle de personnes aînées dont les actions favorisent la participation sociale, la solidarité et l’amélioration de la qualité de vie dans leur milieu.

Les candidatures peuvent être déposées du 4 juin au 3 juillet.

À titre de partenaire régional du programme, la TRCA Côte-Nord coordonnera le processus de sélection dans la région. L’organisme espère recevoir des candidatures provenant de l’ensemble du territoire, soit de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Sept-Rivières, de la Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent.

« Derrière chaque communauté dynamique se trouvent des personnes aînées qui donnent généreusement de leur temps, de leur expertise et de leur cœur. Le Prix Hommage Aînés est une occasion privilégiée de reconnaître leur contribution exceptionnelle et de faire rayonner leur engagement partout sur la Côte-Nord », souligne la présidente de la TRCA Côte-Nord, Micheline Anctil.

L’organisme invite également les médias régionaux à contribuer à la promotion de cet appel de candidatures afin d’encourager les citoyens, les municipalités et les organismes à soumettre des candidatures inspirantes.

Les personnes intéressées peuvent consulter les critères d’admissibilité et télécharger le formulaire de mise en candidature sur le site du gouvernement du Québec. Les coordonnées des Tables régionales de concertation des aînés du Québec, dont celle de la Côte-Nord, sont également disponibles dans les documents de candidature.

Le Prix Hommage Aînés vise à reconnaître l’apport essentiel des personnes aînées bénévoles qui participent activement au dynamisme et au développement de leur collectivité.