Accès aux plans d’eau : la FédéCP lance une mobilisation sur la Côte-Nord

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) amorce une démarche de mobilisation à l’échelle du Québec afin de documenter les enjeux liés à l’accès aux plans d’eau. Sur la Côte-Nord, des rencontres avec les citoyens sont prévues tout au long du mois de juin afin de recueillir des témoignages et de favoriser une réflexion collective sur cet enjeu.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) souhaite alimenter le débat sur l’accès aux plans d’eau en lançant une vaste offensive de mobilisation partout au Québec, incluant sur la Côte-Nord.

Dans le cadre de cette démarche, l’organisme collabore avec différentes associations et organisations régionales afin de mieux comprendre les réalités vécues dans les différentes régions de la province. L’objectif est de recueillir des informations de terrain qui permettront de documenter les enjeux et d’orienter les réflexions futures.

Au cours du mois de juin, la FédéCP régionale Côte-Nord participera à diverses activités organisées par ses associations membres pour aller à la rencontre de la population. Ces échanges visent à sensibiliser les citoyens à la question de l’accès aux plans d’eau, à recueillir leurs témoignages et à encourager une mobilisation régionale autour de cet enjeu.

L’organisme entend également mettre en valeur certaines initiatives déjà en place au Québec et ailleurs. Des approches développées en Ontario ainsi que dans plusieurs États américains seront notamment examinées. Selon la Fédération, ces modèles permettent de faciliter l’accès aux plans d’eau tout en tenant compte des préoccupations environnementales.

« Cette démarche se veut avant tout constructive et rassembleuse. Il existe déjà des initiatives intéressantes et des solutions porteuses. L’objectif est maintenant de mieux les documenter, de les faire connaître et de contribuer à structurer une réflexion collective sur l’avenir de l’accès aux plans d’eau au Québec », affirme Marc Renaud, directeur général de la FédéCP.

Pour l’Association des pêcheurs sportifs du Québec, l’accès aux plans d’eau demeure une priorité de longue date.

« Que les bénévoles continuent à structurer une démarche qui s’arrime à la FédéCP devrait demeurer toujours une priorité. La force du nombre, j’y crois », souligne Claude Dufour, ex-administrateur de l’Association des pêcheurs sportifs du Québec.

Les personnes intéressées peuvent donner leurs commentaires via un questionnaire en ligne.

La FédéCP invite également les citoyens, les organismes et les acteurs du milieu à interpeller les élus et les décideurs afin que la question de l’accès aux plans d’eau soit davantage prise en compte dans les décisions politiques et l’aménagement du territoire.

À terme, la Fédération espère que cette démarche permettra de mieux documenter les obstacles rencontrés par les usagers et d’identifier des pistes de solutions favorisant un accès plus simple et équitable aux plans d’eau partout au Québec.