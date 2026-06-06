Vers l’économie de demain

L’innovation sera à l’honneur les 8, 9 et 10 juin à Sept-Îles. Réunissant plus d’une trentaine de conférenciers et panélistes, la Semaine de l’innovation, organisée par le Pôle d’enseignement supérieur de la Côte-Nord, aura lieu au Cégep de Sept-Îles.

« La thématique, c’est l’économie de demain », soutient Laurent Ferrier, directeur de la recherche et de l’innovation au Cégep de Sept-Îles. « Nous souhaitons que l’événement s’adresse à tout le monde, à la fois aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux professionnels, mais aussi aux citoyens. »

Plusieurs sujets seront à l’honneur, dont le maraîchage nordique, la robotique, l’organisation du travail, l’intelligence artificielle, les minéraux critiques et stratégiques et l’économie circulaire. L’événement accueillera le colloque annuel de l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI). Le Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière, le GRENOC, profitera aussi de l’occasion pour lancer une publication le mardi 9 juin, à 17 h 30.

« Le niveau de vulgarisation rendra les conférences intéressantes pour tout le monde », assure M. Ferrier. « Donc, on aura des conférences, des panels, des discussions, qui seront très accessibles aux sujets d’innovations qui sont à la fois technologiques, sociales, académiques, organisationnelles et culturelles. »

Selon Odette Lavigne, coordonnatrice du Pôle d’enseignement supérieur de la Côte-Nord, l’objectif est de créer un lieu de discussion et de réseautage pour des participants provenant de milieux différents.

« La créativité et la collaboration pour inspirer, et éventuellement diffuser des savoirs et des connaissances qui pourront ensuite être partagées et utilisées pour développer de nouvelles idées ici sur la Côte-Nord, c’est vraiment l’objectif des organisateurs », explique Mme Lavigne.

Le comité organisateur de l’événement est constitué de représentants du gouvernement du Québec (Service Québec, Société du Plan Nord, Investissement Québec) et des quatre institutions d’enseignement supérieur de la Côte-Nord.

« Il y a de la place sur la Côte-Nord pour le développement d’entreprise. Justement, l’incubateur Montréalais Centech présentera des pitchs de start-up du Québec et aussi d’une start-up de Sept-Îles », explique M. Ferrier. « Quand on parle d’innovation, on parle aussi d’entrepreneuriat. Souvent, les gens se demandent c’est quoi cette bibitte-là, une start-up. On s’imagine souvent des bricoleurs dans leurs garages ou des promoteurs de projets qui lèvent des millions de dollars en financement. On verra qu’entre ces deux extrêmes, il y a plusieurs autres types d’innovateurs. »

Les personnes intéressées peuvent réserver leurs billets en ligne. Organisée en collaboration avec le Cégep de Baie-Comeau, l’UQAR, l’UQAC, la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, Développement économique Sept-Îles, l’ITMI et le CEDFOB, la Semaine de l’innovation présente aussi un salon des exposants, qui sera accessible à tous gratuitement le mardi 9 juin jusqu’à 20 h 30. Plusieurs innovateurs d’ici et d’ailleurs seront présents pour discuter avec les visiteurs des techniques et des technologies au cœur de leurs projets d’innovations.

La programmation des trois journées d’activités est disponible en ligne via le site Web du Pôle d’enseignement supérieur de la Côte-Nord (www.pescn.ca).