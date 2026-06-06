Repêchage LHJMQ : voici les choix du Drakkar pour le 6 juin 

Le repêchage de la LHJMQ 2026 se poursuit et se conclut aujourd’hui. Voici un portrait des choix du Drakkar de Baie-Comeau pour les rondes 2 à 12 en ce 6 juin.

Le Drakkar a pris part à plusieurs transactions lors de la première soirée du repêchage hier. L’organisation a effectué trois choix au total à la première ronde.

L’attaquant Tommy Leroux (12), le défenseur Enzo Roy (17) et le gardien Nathan Boulanger (18) ont été repêchés par le Drakkar.

La deuxième ronde débutera aujourd’hui avec un choix de Shawinigan, qui provient de Baie-Comeau.

Pour la deuxième et la troisième ronde, le Drakkar n’a qu’un choix dans chacune de celles-ci sur sa fiche en début de journée. Il a le 34e et le 47e choix au total.

La quatrième ronde sera à surveiller, alors que le Drakkar prévoit s’exprimer à quatre reprises.

Pour les deux tours suivants, l’organisation dispose d’un choix par tour. Rien n’est prévu pour la septième ronde et trois choix sont sur la fiche pour la huitième.

Une sélection devrait se faire lors du 9e tour. Le Drakkar possède ensuite deux choix dans la 10e ainsi que dans la 11e ronde et conclura la soirée avec un dernier choix lors du tour final.